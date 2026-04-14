Resumen

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De acuerdo con el reporte de Scotiabank, preliminarmente estiman que la inflación mensual de abril se encontraría por encima de su promedio histórico en los últimos 20 años (0,2%). Foto: GEC.
De acuerdo con el reporte de Scotiabank, preliminarmente estiman que la inflación mensual de abril se encontraría por encima de su promedio histórico en los últimos 20 años (0,2%). Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en 4,25% en abril, por séptimo mes consecutivo. Esta decisión coincidió con LAS expectativas de Scotiabank y con el consenso del mercado (la mediana de Bloomberg).

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