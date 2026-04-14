El Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en 4,25% en abril, por séptimo mes consecutivo. Esta decisión coincidió con LAS expectativas de Scotiabank y con el consenso del mercado (la mediana de Bloomberg).

Lo más resaltante del comunicado es que el incremento significativo de la inflación en marzo, inflación general elevándose de 2,2% a 3,8% anual y la inflación subyacente haciéndolo de 2,2% a 3,7% anual, se debió a diversos choques de oferta como el fuerte incremento de los precios internacionales de petróleo, la interrupción del suministro de gas natural y de Líquidos de Gas Natural (LGN) de Camisea durante la primera mitad quincena del mes, así como la incidencia de factores climáticos adversos que incrementaron el precio de algunos alimentos.

Mencionaron que estas presiones inflacionarias serían transitorias, bajo un escenario en que el conflicto en Medio Oriente culmine antes de mitad de año. Con ello, proyectan que la inflación retornaría al rango meta (1%-3%) hacia fines de 2026 y se ubicaría en alrededor de 2,0% en 2027, a medida que se vayan disipando los efectos de los choques de oferta sobre los alimentos y la energía.

Además, destacaron que la actividad económica se mantiene en alrededor de su nivel potencial, los indicadores adelantados de marzo siguen mostrando un buen desempeño y las expectativas empresariales continúan en el tramo optimista (las expectativas económicas a 3 meses y 12 meses en marzo registraron una mejora).

Estas buenas condiciones se dan en un contexto en que el riesgo global se mantiene elevado debido al conflicto de Medio Oriente; sin embargo, las perspectivas de crecimiento en la actividad económica global para este año continúan siendo positivas.

Perspectivas

De acuerdo con el reporte de Scotiabank, preliminarmente estiman que la inflación mensual de abril se encontraría por encima de su promedio histórico en los últimos 20 años (0,2%) y con ello la inflación anual pasaría de 3,8% en marzo a ubicarse en alrededor de 4,0% en abril.

“Con las cifras de inflación registradas en marzo y las que estamos viendo en las primeras dos semanas de abril, creemos que la inflación hacia finales de año desaceleraría, pero se ubicaría levemente por encima del punto superior del rango meta, es decir, por encima de 3,0%”, indicaron.

También resaltaron que las expectativas de inflación a 12 meses se incrementaron de 2,1% a 2,5%, niveles no vistos en casi dos años (desde junio de 2024). Al mantener el BCR su tasa de referencia sin cambios, la tasa real (la diferencia entre la tasa de política monetaria con las expectativas de inflación) se redujo de 2,1% a 1,7%, por debajo del umbral estimado como neutral (2,0%).

“Este escenario no lo vemos desde hace cuatro años aproximadamente (desde agosto de 2022) y de persistir las presiones sobre las expectativas de inflación a 12 meses, la tasa real se alejaría más del umbral establecido como neutral y se abriría la posibilidad de nuevos incrementos en la tasa de referencia. Actualmente nuestro escenario base es que se mantenga en 4,25%”, finalizó Scotiabank.