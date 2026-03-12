El Banco Central de Reserva (BCR) decidió mantener en 4,25% la tasa de interés de referencia en su sesión de marzo, luego de evaluar la evolución reciente de la inflación, las expectativas inflacionarias y las condiciones de la actividad económica.

En febrero, la inflación mensual fue de 0,69%, mientras que la inflación sin alimentos y energía se ubicó en 0,36% . El aumento del índice de precios se explicó principalmente por el incremento en las tarifas de agua y por alzas, asociadas a factores de oferta, en algunos alimentos.

Con ello, la inflación acumulada en los últimos doce meses pasó de 1,7% en enero a 2,2% en febrero. En ese mismo periodo, la inflación sin alimentos y energía también subió de 2% a 2,2%.

Las expectativas de inflación a doce meses registraron un ligero aumento, de 2% en enero a 2,1% en febrero , aunque se mantienen alrededor del centro del rango meta del BCR.

La autoridad monetaria proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía se mantendrán cerca de 2% en el horizonte de proyección. No obstante, prevé que en los próximos meses la inflación se ubique temporalmente en el tramo superior del rango meta debido a factores asociados a fenómenos climáticos, al aumento de los precios internacionales de la energía y a interrupciones en el suministro de gas natural y líquidos de gas natural (LGN).

En cuanto a la actividad económica, el BCR señaló que esta se mantiene alrededor de su nivel potencial. Los indicadores adelantados a febrero continúan mostrando un desempeño favorable, aunque durante ese mes la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas registraron una reducción, pese a mantenerse en el tramo optimista.

A nivel externo, el BCR advirtió que el riesgo global ha aumentado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que ha generado mayor volatilidad en los mercados financieros y un incremento en el precio internacional del petróleo. Aun así, las perspectivas de crecimiento de la economía mundial para este año siguen siendo positivas y los términos de intercambio continúan siendo favorables para el Perú.

El Directorio indicó que continuará evaluando la evolución de la inflación, las expectativas inflacionarias y la actividad económica para determinar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria.