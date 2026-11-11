El Banco Central de Reserva (BCR) sustentó ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso la propuesta para aumentar en 50% la cuota del país en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según explicó Adrián Armas Rivas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, la medida permitiría ampliar el acceso potencial a financiamiento ante una eventual emergencia y mantener la participación relativa del Perú en las decisiones del organismo.

La propuesta planteó elevar la cuota del Perú de 1.334,5 millones a 2.001,8 millones de derechos especiales de giro (DEG), el activo de reserva internacional que el FMI utiliza para expresar sus cuotas y operaciones financieras. El incremento sería de 667,3 millones de DEG y correspondería al aumento proporcional aprobado por el organismo para sus países miembros en su decimosexta revisión general de cuotas.

Armas señaló que la iniciativa buscó preparar al país para posibles contingencias futuras. Explicó que, aunque el Perú contaba con fortalezas macroeconómicas, no podía descartarse la ocurrencia de un choque económico severo o de un desastre natural de gran magnitud que hiciera necesario recurrir a financiamiento externo.

En ese escenario, una cuota mayor permitiría ampliar los montos de financiamiento a los que el país podría acceder, dado que diversos límites del FMI se calculan en función del aporte de cada miembro. El acceso efectivo dependería de las condiciones y de la evaluación correspondiente del organismo.

El BCR señaló que el aumento de la cuota modificaría la composición de las reservas internacionales, sin reducir su nivel total. (Foto: GEC) / hugo perez

Efecto sobre las reservas

Durante su exposición, Armas sostuvo que el aumento no requeriría recursos del Presupuesto General de la República ni transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas al FMI o al BCR. Añadió que tampoco reduciría el nivel total de las reservas internacionales, pues supondría una modificación de su composición.

Consultado por El Comercio, el BCR precisó que el 25% del incremento se pagaría en DEG de las reservas internacionales. Ese monto seguiría contabilizándose como parte de las reservas, ahora como un aporte del Perú al FMI. Por ello, cambiaría su composición, pero no disminuiría su valor total.

El 75% restante, correspondiente al aporte en soles, se cubriría mediante movimientos contables en el balance del BCR, según explicó la entidad, sin utilizar recursos del Tesoro Público.

Ante las consultas de los legisladores sobre la liquidez y el rendimiento de los recursos involucrados, Armas explicó que estos conservarían las características de activos de reserva y generarían intereses vinculados a las tasas de los instrumentos que sirven de referencia para la canasta del DEG.

También señaló que las reservas internacionales constituían la primera línea de defensa del país. En ese marco, presentó la mayor capacidad potencial de financiamiento del FMI como un respaldo adicional que podría contribuir a sostener la confianza ante una situación de crisis.

La Comisión de Economía del Congreso recibió la sustentación del BCR sobre la propuesta para elevar en 50% la cuota del Perú en el FMI. / cesar cox

Detalles sobre riesgos y rendimientos

Durante el debate, algunos integrantes de la comisión solicitaron mayores detalles sobre la evaluación de riesgos y el costo de oportunidad del aumento. También preguntaron por qué la propuesta se presentó en ese momento y si resultaba conveniente modificar la composición de las reservas ante la eventual ocurrencia del fenómeno de El Niño.

El diputado César Holguín (Ahora Nación) pidió que el BCR remitiera el análisis que sustentó su decisión, con los beneficios y posibles riesgos para el país. Por su parte, José Marcelo Salazar, presidente de la comisión, consultó por la diferencia entre el rendimiento de los activos vinculados al aporte al FMI y el de las demás inversiones de las reservas internacionales.

Armas señaló que la propuesta había sido discutida en el directorio del BCR y reiteró que no reduciría el nivel de las reservas. También respondió a las consultas sobre los rendimientos de esos activos. “Podemos replicar el mismo retorno del DEG”, sostuvo.

Al cierre, la presidencia de la comisión solicitó un informe detallado sobre los aspectos técnicos consultados. Armas respondió que la evaluación correspondía a los argumentos expuestos durante la sesión y señaló que varias de esas preguntas también habían sido discutidas en el directorio del BCR.

Participación en el FMI

Otro argumento de la sustentación fue mantener el peso relativo del Perú en las decisiones del FMI. Armas explicó que, si otros países incrementaban sus cuotas y el Perú mantenía la suya, la participación relativa peruana se reduciría.

“Si no se hace, si no se aprueba, básicamente no aumentaría esa capacidad, bajaría el poder de voto, y esas serían las consecuencias”, señaló.

Armas recalcó que correspondía a cada país decidir si aceptaba el incremento. “Es una decisión soberana de cada país”, dijo.