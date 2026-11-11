icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, explicó que aumentar la cuota del Perú en el FMI permitiría ampliar el acceso potencial del país a financiamiento.
Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, explicó que aumentar la cuota del Perú en el FMI permitiría ampliar el acceso potencial del país a financiamiento.
/ cesar cox
Por Melissa Rodríguez Enciso

El Banco Central de Reserva (BCR) sustentó ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso la propuesta para aumentar en 50% la cuota del país en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según explicó Adrián Armas Rivas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, la medida permitiría ampliar el acceso potencial a financiamiento ante una eventual emergencia y mantener la participación relativa del Perú en las decisiones del organismo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?