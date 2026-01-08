El saldo de créditos otorgados para la compra de viviendas registró una tasa de crecimiento del 6,9% interanual en noviembre de 2025, superior al 6,7% de octubre, siendo el más alto desde febrero de 2023 (7,4%), informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este incremento fue principalmente favorecido por el aumento interanual de los préstamos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que se expandieron un 8,0% interanual en noviembre versus el 7,8% del mes anterior.

En términos mensuales, el BCRP indicó que el crédito hipotecario registró un aumento de 0,7% en noviembre.

Esta cifra fue impulsada por los préstamos concedidos en soles, los cuales crecieron un 0,8%.

Asimismo, se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para la adquisición de viviendas. En noviembre, solo el 6,3% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles.