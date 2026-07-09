El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%, decisión adoptada tras evaluar la evolución de la inflación, las expectativas inflacionarias, la actividad económica y el escenario internacional.

La entidad informó que en junio la inflación mensual fue de 0,23% y la inflación sin alimentos y energía de 0,08%, resultados que calificó como compatibles con el rango meta en términos anualizados. Explicó que el incremento de los precios durante ese mes respondió principalmente al alza de algunos alimentos, en especial del pescado, debido a los efectos de oleajes anómalos.

En términos interanuales, la inflación total pasó de 3,9% en mayo a 4,0% en junio, mientras que la inflación sin alimentos y energía aumentó de 4,4% a 4,5%. El BCRP indicó que este desvío respecto del rango meta se explica principalmente por el incremento de los combustibles y sus efectos indirectos sobre los costos de transporte registrados entre marzo y abril. Al excluir el rubro transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,6% interanual y permanece por debajo del 2% desde abril del año pasado.

Asimismo, el Banco Central señaló que las expectativas de inflación a doce meses descendieron de 2,9% en mayo a 2,8% en junio, manteniéndose dentro del rango meta. Añadió que proyecta que tanto la inflación total como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango objetivo y se sitúen alrededor del 2% conforme se disipen los efectos de los choques de oferta.

No obstante, advirtió que persisten riesgos que podrían afectar la evolución de los precios, entre ellos la posibilidad de un Fenómeno de El Niño de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.

Respecto a la actividad económica, el BCRP indicó que los indicadores adelantados correspondientes a junio continúan mostrando un buen desempeño. Precisó que la mayoría de los indicadores de situación actual mejoró frente al mes previo y que los indicadores de expectativas registraron un incremento significativo, ubicándose en el tramo optimista.

En el ámbito internacional, el Directorio señaló que los riesgos globales se han moderado debido al alivio de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y a la relativa normalización del mercado de hidrocarburos, lo que ha contribuido a una reducción de los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, indicó que la incertidumbre asociada al contexto geopolítico se mantiene.

El Banco Central reafirmó que continuará monitoreando la evolución de la inflación, las expectativas, la actividad económica y la duración de los choques de oferta para evaluar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria con el objetivo de garantizar el retorno de la inflación al rango meta.

En la misma sesión, el Directorio estableció en 2,25% anual la tasa de interés para los depósitos overnight. Asimismo, mantuvo en 4,75% anual la tasa aplicable a las primeras diez operaciones de reporte directo de títulos valores y de moneda, así como a los Créditos de Regulación Monetaria durante los últimos tres meses. Para las operaciones adicionales, la tasa será determinada por el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias.

El BCRP informó que la próxima sesión del Directorio para evaluar el Programa Monetario se realizará el 13 de agosto de 2026.