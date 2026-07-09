BCRP deja sin cambios la tasa de referencia y proyecta que la inflación retorne al rango meta. (Foto: Andina)
BCRP deja sin cambios la tasa de referencia y proyecta que la inflación retorne al rango meta. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%, decisión adoptada tras evaluar la evolución de la inflación, las expectativas inflacionarias, la actividad económica y el escenario internacional.

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