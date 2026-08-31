K-Beauty mueve S/170 millones en Perú y crece 160% durante 2025. (Foto: KORUMI)
K-Beauty mueve S/170 millones en Perú y crece 160% durante 2025. (Foto: KORUMI)
Por Redacción EC

La categoría K-Beauty o belleza coreana alcanzó ventas por S/170 millones en el Perú al cierre de 2025, lo que representa un crecimiento de 160% respecto al año anterior, informó el Gremio Peruano de Belleza y Bienestar, Cosméticos, Higiene Personal y Aseo Doméstico (COPECOH).

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