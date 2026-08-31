La categoría K-Beauty o belleza coreana alcanzó ventas por S/170 millones en el Perú al cierre de 2025, lo que representa un crecimiento de 160% respecto al año anterior, informó el Gremio Peruano de Belleza y Bienestar, Cosméticos, Higiene Personal y Aseo Doméstico (COPECOH).

El resultado refleja la expansión de la belleza coreana en el mercado peruano, donde pasó de ser una propuesta de nicho a convertirse en una categoría de alta demanda. Entre 2019 y 2025, el segmento registró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 50%.

De acuerdo con COPECOH, el crecimiento está relacionado con la preferencia de los consumidores por productos innovadores, fórmulas avanzadas y estándares de eficacia para el cuidado de la piel.

En el mercado peruano, Aruma, cadena especializada en belleza y cuidado personal y empresa asociada a COPECOH, identificó hace más de siete años el potencial de la belleza coreana e incorporó esta categoría a su propuesta comercial.

Ángel Acevedo, presidente del gremio, señaló que la empresa desarrolló la categoría denominada “Belleza Coreana” con una selección de productos de cosmética provenientes de Corea del Sur.

El representante de COPECOH indicó que la expansión de la categoría está vinculada con el interés de las consumidoras por explorar nuevas formas de cuidado de la piel y adoptar rutinas de belleza.

Actualmente, la tendencia alcanza a consumidores de diferentes generaciones. Entre ellos se encuentran jóvenes interesados en las novedades difundidas en redes sociales y mujeres de distintas edades que buscan productos orientados al cuidado de la piel.

Marcas internacionales amplían su presencia

Ante el crecimiento de la demanda, la oferta de productos K-Beauty en el mercado peruano también se ha ampliado. Aruma incorporó a su portafolio marcas internacionales como SKIN1004, Anua, TOCOBO, Mixsoon y Beauty of Joseon.

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Según Acevedo, la renovación del portafolio permite ampliar la oferta de productos de cosmética coreana y atender a consumidores que cuentan con mayor información sobre ingredientes, productos y rutinas de cuidado de la piel.

El crecimiento registrado entre 2019 y 2025 consolida a la belleza coreana como uno de los segmentos de expansión dentro de la industria cosmética peruana.