Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, se presentó esta tarde ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República para explicar los detalles del anteproyecto del Nuevo Código de Trabajo y sobre el incremento de la remuneración mínima vital (RMV). Durante su participación, que duró poco más de una hora, la también parlamentaria indicó que su cartera determinará próximamente cuáles serán las fechas en las que se debatirá dicho anteproyecto en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT).

“Se está gestionando con los sindicatos de trabajadores y empleadores para el debate del anteproyecto en el CNT. Sí se viene participando en espacios de diálogo para su socialización [...] Lo que importa es que se debata. Si van a haber críticas, que existan. Que el Perú sepa que estamos trabajando para que se dé un código laboral”, señaló Chávez.

Asimismo, resaltó que de los 463 artículos incluidos en el anteproyecto, 177 ya fueron debatidos y aprobados en antiguas reuniones del CNT. “Nosotros no estamos inventando la pólvora. En estos tres o cuatro lustros el CNT tuvo la intención de avanzar en materia laboral. El producto de ellos son estos 177 artículos que, reitero, ya han sido consensuados. Lo que nosotros hemos hecho es recoger esas propuestas que ya estaban traducidas en fórmulas legales y [nuestras] propuestas de mejora están enfocadas en la promoción de los derechos laborales en el marco actual”, agregó.

La ministra también indicó que el código laboral incluirá actualizaciones a la tercerización. En febrero de este año el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) restringió la posibilidad de tercerizar empleados en áreas nucleares de la empresa. El anteproyecto añade que solo se permite la tercerización con desplazamiento continuo fuera de este núcleo.

“El reglamento de la ley permitía ilegalmente a las empresas la tercerización de una o más partes de su actividad principal. En el anteproyecto del Código de Trabajo solo se permite la tercerización con desplazamiento continuo de personal para el desarrollo de actividades que no formen parte del núcleo del negocio, se establece [que los trabajadores terceros reciban] igual salario por trabajo de igual valor [que los no tercerizados] y que los trabajadores de esta modalidad tienen derecho a recibir utilidades de la empresa principal”, indicó.

Sueldo mínimo

Por otro lado, Betssy Chávez resaltó que el incremento de la RMV de S/930 a S/1.025 se dio a partir de criterios técnicos aprobados en un “acuerdo parcial” del CNT en 2007. El aumento se hará efectivo el 1 de mayo.

“Los señores empleadores mencionaban de que no se realice ningún aumento de la RMV sino hasta primero institucionalizar el mecanismo para determinación del aumento, el mismo que no tenía acuerdo desde que se dejó en el año 2007. Entonces desde el año 2007 hasta el año 2022 no se han puesto de acuerdo en la institucionalización [de mecanismo] y yo no sabría decir para qué fecha se podría lograr un consenso. Entonces viendo esa situación de no llegar a un consenso y habiendo acuerdos parciales, queda en decisión del Ejecutivo”, remarcó.