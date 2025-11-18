El bitcoin registró pérdidas este 2025, luego que los inversores continúan deshaciéndose de sus posiciones especulativas en tecnología, siendo las criptomonedas las primeras, informó CNBC.

En ese sentido, el bitcoin cotiza en torno a los US$91.000, pero este martes por la mañana alcanzó los US$89.259, su nivel más bajo desde el 22 de abril. Con estas pérdidas registradas, la criptomoneda acumula una caída del 2% en lo que va del año, según FacSet.

Esta medida se produce en un contexto en el que los inversores se han deshecho este mes de sus participaciones en empresas tecnológicas relacionadas con la IA en el mercado bursátil. El bitcoin pareció anticipar esta aversión al riesgo, alcanzando un máximo histórico por encima de los US$126.000 a principios de octubre y cayendo desde entonces.

No obstante, el índice bursátil Nasdaq -100, con gran peso en el sector tecnológico, cayó un 4% este mes, siendo la tendencia bajista de las criptomonedas. Mike O’Rourke, estratega jefe de mercado de Jones Trading, afirmó que la correlación entre el bitcoin y la caída de las acciones tecnológicas de esta semana “es innegable”.

“Es un claro ejemplo de que la cola mueve al perro cuando un activo especulativo con una capitalización de mercado de 1,8 billones de dólares influye significativamente en el índice de capitalización de mercado de 32 billones de dólares”, sostuvo O’Rourke.

Asimismo agregó que “resulta alarmante ver cómo el índice, con su alta concentración en las empresas más grandes e influyentes del mundo y en el mercado de valores estadounidense, se deja influir por Bitcoin”.

Cabe precisar que Estrategy, que utiliza apalancamiento para comprar bitcoin y se considera un sustituto arriesgado de la criptomoneda, volvió a bajar en las operaciones previas a la apertura del martes, encaminado a un pérdida del 27% en noviembre.