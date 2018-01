Bitcoin: ¿cuál es el futuro de moneda virtual más popular?

Si es cierto que “nada dura para siempre”, como cantaban Héctor Lavoe y Willie Colón, el significado de esta frase puede utilizarse fácilmente para ilustrar el rally por el que pasó el bitcoin a lo largo del 2017, al generar enormes ganancias a un grupo acérrimo de inversionistas entusiasmados por su valor cuando este logró multiplicarse por 20 en dicho período. Fue un momento histórico para la criptomoneda; pero al poco tiempo, su precio tuvo que enfrentar caídas diarias de hasta un 20% y ello se extendió hasta los últimos días del año.

La criptomoneda –cuyo valor aumentó 1.300% durante el año anterior– recibió el 2018 con el pie izquierdo: en los primeros días, empezó cotizándose a mínimos de un mes (US$13.445) y ello generó que los futuros de la moneda se reduzcan en más de 7%, según Investing.com. Así, al 18 de enero, los inversores pronosticaban que el precio institucional del bitcoin sería US$13.355. La realidad, sin embargo, fue mucho más decepcionante.

Este miércoles, el valor del bitcoin se redujo en US$3.000 y cayó por debajo de US$10.000, dejando evidencia de la volatilidad de la moneda virtual. El viernes, la moneda cerró con un valor máximo de US$11.430, con lo cual su valor cerró la semana con una caída de -17,02%, de acuerdo con estadísticas de Market Watch. Llama la atención, pues, la montaña rusa por la que se mueve el precio de la moneda más valiosa del mercado virtual.

RUMBO INCIERTO

La caída del bitcoin se produjo en medio de la presentación de un proyecto de ley en Corea del Sur –uno de los mayores mercados para las monedas virtuales–, que podría prohibir por completo el comercio de criptomonedas o, al menos, imponer una nueva regulación radical en el mercado.

Asimismo, China, hogar de la mayor comunidad mundial de “mineros” de bitcoin –quienes procesan las transacciones y aseguran esta red–, está tomando medidas enérgicas contra la actividad de criptomonedas. Lo último anunciado por un medio estatal fue que las autoridades del gigante asiático apuntarán, en particular, a controlar los sitios webs chinos especializados en el intercambio de monedas virtuales, las operaciones directas entre particulares y las empresas locales que usan estas plataformas en el extranjero.

En un artículo publicado en este Diario tres días atrás, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), resaltaba justamente cómo las restricciones de estos países, en los cuales el bitcoin tiene una marcada presencia, gatillaron una reacción a la baja “violenta” en el valor de la ‘cripto’, con lo cual se le relaciona cada vez más con burbujas económicas de la historia.

PUNTO DE EBULLICIÓN

Como ocurrió siglos atrás con la especulación del valor de los tulipanes en Holanda, el precio de las acciones de la compañía Mississippi en Estados Unidos y, sin irnos tan lejos en el tiempo, el alza en el índice Nasdaq durante la burbuja dot-com, la elevada cotización del bitcoin en el mercado se ha basado en lo que los inversionistas especulan sobre su precio, lo que más adelante se vio afectado con la aparición de riesgos como regulaciones y mayor control de gobiernos alrededor del mundo.

(Infografía: El Comercio) (Infografía: El Comercio)

Para Pablo Boza, profesor de la Universidad ESAN, las bitcoins se relacionan con otras burbujas históricas toda vez que no existen referencias sobre cuál debería ser su precio, lo que ha llevado a que este pueda situarse muy por encima de su valor real. “Por motivos de flujo, es causante de una burbuja porque no existen fundamentos que expliquen que esta vale tanto”, precisa.

En esa línea, agrega que un aspecto particular de las bitcoins –y del sistema de criptomonedas en general– es que tienen una base de “inversionistas” muy leales que ingresaron al sistema cuando su precio era mucho más bajo. En ese escenario, resalta que no son ellos quienes están moviendo este mercado, “sino las personas marginales que entraron cuando el precio ya empezó a subir mucho y que, haciendo análisis, ven esto como una burbuja”.

Gonzalo Sierra, docente del Diplomado en Finanzas de la Universidad de Piura, resalta que el comportamiento del precio del bitcoin es el típico en una burbuja, pues la gente no lo entiende y lo compra solo porque su valor sube.

“¿Puede subir más? Sí, así son las burbujas. Pero más temprano que tarde la realidad se impondrá y la burbuja reventará, haciendo que se desplome el precio y trayendo pérdida a los pobres inversionistas”, comenta Sierra.

Carlos Parodi, jefe del departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, explica que el problema no es en sí mismo que colapse la burbuja, sino que esta pueda convertirse en una crisis para toda la economía.

No obstante, añade que en el caso del bitcoin no debería afectar tanto en la medida en que quienes han apostado por él lo hayan hecho con sus propios recursos y no a través de endeudamiento con entidades financieras.

