Habría acuerdo, por ahora

Hay mucho alivio evidente en los mercados esta mañana, ya que los senadores parecen haber casi acordado un trato respecto de un aumento a corto plazo del límite de deuda. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, sugirió que un acuerdo podría concretarse esta mañana. Si bien el trato es seguramente una buena noticia para los mercados preocupados por un default inminente, solo posterga el problema hasta diciembre cuando vuelvan a entrar en vigor el drama y la política arriesgada.

Facebook no ha empezado esta semana bien. En medio de serias acusaciones sobre serias faltas éticas en su comportamiento, una interrupción global, por casi seis horas, de sus principales servicios he hecho que todos nos estemos preguntando qué está pasando con la gran red social.

Solicitudes por desempleo

Los datos de empleo de ADP de septiembre publicados ayer fueron mucho más fuertes de lo esperado y el ritmo de contratación indicó que las empresas están teniendo más éxito ocupando puestos vacantes desde el fin de los beneficios federales suplementarios por desempleo. Esta mañana, la atención se dirige a las solicitudes semanales de desempleo, un número que ha venido aumentando en las últimas tres semanas. Todos estos datos sirven como una introducción para el crítico informe de nóminas de mañana, que se espera que muestre que en septiembre se agregó alrededor de medio millón de posiciones.

Cripto

En el mundo a veces confuso de las criptomonedas, donde las monedas de broma pueden subir más de 350% debido a un tuit de Elon Musk, hay una cosa que se supone que tiene sentido: las critpomonedas estables. Teóricamente, están respaldadas 1 a 1 por dólares y son utilizadas por inversionistas para realizar transacciones en criptomonedas. El problema para los reguladores es que la cantidad de criptomonedas estables está aumentando muy rápidamente y no está claro si las más populares son totalmente respaldadas por dólares. La circulación de Tether ha aumentado en 48.000 millones de monedas a 69.000 millones este año, lo que, si el emisor mantiene US$69.000 millones para mantener el respaldo 1 a 1 lo convertiría en uno de los 50 bancos más grandes de Estados Unidos, si fuera un banco y no una empresa offshore no regulada.

Hasta el 2017, se estimaba que el 10% del PBI del mundo se escondía en paraísos fiscales. Los Pandora Papers dan más luces sobre esta situación y señalan quiénes y cómo lograron ocultar sus fortunas.

Los mercados suben

El posible aplazamiento del límite de la deuda y la reversión de algunos de los aumentos de los precios de la energía está favoreciendo el apetito por el riesgo. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific subió un 1,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una baja de 0,1%. En Europa, el índice Stoxx 600 aumentaba un 1% a las 5:50 a.m., hora del Este, y todos los sectores industriales se encontraban en territorio positivo. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una sólida ganancia a la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 1,522%, el petróleo caía a cerca de US$76 el barril y el oro bajaba.

También hoy...

Las minutas de la última reunión del BCE se publican a las 7:30 a.m. Los datos de las solicitudes iniciales de seguro por desempleo se darán a conocer a las 8:30 a.m. Las cifras de crédito al consumidor de EE.UU. de agosto se divulgará a las 3:00 p.m. Se anunciará el Premio Nobel de Literatura. Tilray Inc., Conagra Brands Inc. y Accolade Inc. se encuentran entre las empresas que hoy informan resultados.

