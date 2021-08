Conforme a los criterios de Saber más

El Bono 350 soles a todas las personas con ingresos de hasta S/3.500, anunciado por el primer ministro Guido Bellido y respaldada por el ministro Pedro Francke, según los expertos, enfrentaría serios problemas de focalización, que podrían hacerlo costoso para las circunstancias y evitaría que llegue a los más necesitados.

Para darnos una idea del problema de seleccionar a los beneficiarios en función de sus ingresos, como lo prevé el Ejecutivo, los economistas del IPE Gonzalo Manrique y Fernando Gonzales precisaron que la mayoría de los trabajadores son informales (78%), y si bien la Encuesta de Hogares hace una estimación de la población con ingresos superiores a los S/3.500, no existe documentación de rentas de estas personas que permita excluirlas a la hora de brindar las transferencias.

En la actualidad existen 10,7 millones de trabajadores informales, de los cuales, la cantidad de personas con ingresos superiores a los S/3.500 mensuales supera en más de tres veces a la que poseen una renta inferior a ese monto, según cálculos del IPE sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2020.

Manrique y Gonzales señalaron que otro problema de focalizar en función de los ingresos es la dificultad que existe para diferenciar a los desempleados que no pertenecen a la fuerza laboral (no PEA), un universo de 6,67 millones de personas.

Los economistas citaron que, por ejemplo, en ese grupo participan los jóvenes que no trabajan porque han decido priorizar su tiempo en sus estudios.

También, manifestaron que, de acuerdo con la Enaho, existen alrededor de 22 mil trabajadores formales con rentas mensuales inferiores a los S/3.500, que pertenecen al quintil superior de ingresos o jóvenes que ganan ese monto y viven con sus padres, y que no necesariamente son vulnerables.

Personas mayores de 18 años, según quintil de ingresos y situación de empleo, al 2020 (en miles)

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total No pertenecen a la fuerza laboral 705 1.142 1.418 1.652 1.752 6.669 Desempleados 164 256 358 401 457 1.635 Informales con ingresos menores o iguales a S/3.500 740 552 442 364 252 2.349 Informales con ingresos mayores a S/3.500 1.226 1.689 1.820 1.871 1.776 8.383 Formales con ingresos menores o iguales a S/3.500 1 5 16 10 22 54 Formales con ingresos mayores a S/3.500 50 224 510 959 1.921 3.664 Total 2.885 3.869 4.563 5.257 6.179 22.754

Fuente: Enaho/IPE

Con la información disponible, se prevé que el Bono S/350 beneficie a 12,4 millones de personas y le cueste al Estado S/4.340 millones, alrededor de medio punto del PBI, pero al no contar con una focalización adecuada, se corre el riesgo de comprometer recursos fiscales que podrían ser usados para equipar hospitales o colegios, sobre todo si se toma en cuenta que el presidente Castillo ha anunciado que las escuelas volverán a la actividad presencial en el 2022.

“Se debe mejorar la focalización porque la situación del ingreso es cambiante”, dijo Manrique.

Incluso, la exministra de Inclusión Social, Carolina Trivelli afirmó que la entrega del bono a cada adulto en vez de uno por hogar podría penalizar a los hogares monoparentales y a los niños de estas familias.

A decir de Trivelli es “bueno” que se busque hacer un esfuerzo de asistencia social a quienes más lo necesitan, pero dado que demanda de un gran esfuerzo fiscal se requiere que sea lo más efectivo y eficiente posible.

“Quizás habría que discutir un bono por varios meses a los más gravemente afectados por la crisis que un bono por única vez a mucha gente”, mencionó Trivelli.

Paliativo de corto plazo

El exministro de Economía y director de Videnza Consultores, Luis Miguel Castilla, también se mostró en contra de que el criterio de focalización del bono no incluya otras variables o no fije condiciones a los beneficiarios tal como lo hacen otros programas.

A decir de Castilla, brindar el bono en forma unipersonal a los casi 13 millones de personas implicaría actuar de manera ciega, lo que podría conllevar a que haya presiones para que la transferencia sea permanente o ampliarla a otras entregas, pese a los límites presupuestales.

Para el exministro, el criterio de focalización planteado para el bono S/350 es preocupante, porque la actual administración no ha fijado topes al gasto corriente, pese al haber anunciado restablecer las reglas fiscales y por los compromisos asumidos por el gobierno.

“No me parece que la entrega del bono esté mal, pero no soluciona los problemas. Es un paliativo de corto plazo que va a ser bienvenido, pero no es suficiente, se requiere una solución sostenible [...], pero se tiene que focalizar mejor porque se puede prestar a uso clientelar”, comentó Castilla.

El jefe para Perú del BBVA Research, Hugo Perea, también concluyó que la entrega del bono no debería ser de carácter permanente, porque es de alto costo y se requiere tener cuidado con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

No obstante, consideró que dicha política es una opción, porque tiene impacto en el gasto de consumo y ello, debería tener efectos sobre la economía.

“Si la medida [la entrega del bono] es una alternativa de emergencia para atender a los sectores de la población que siguen sufriendo los problemas económicos, generados por la pandemia, va en buena línea, aunque es ideal que esté muy bien focalizada”, dijo Perea.

Compromisos del presidente que demandarán gasto fiscal Salud · Mejoras en capacidad de atención de centros y postas de salud · Entrega de hospitales especializados por región · Construcción del hospital San Juan de Lurigancho y del VRAEM · Gratuidad en la atención médica en los centros y postas de salud Inversión pública · S/3.000 millones para la aceleración inversiones en el ámbito municipal y regional · S/1.000 millones para arreglar trochas carrozables en centros poblados Empleo y transferencias · S/700 millones para la realización de obras intensivas en empleo · S/700 a cada familia vulnerable · Crédito orientado a la protección del empleo Educación · Duplicar el presupuesto para educación · S/1.000 millones para deuda social del magisterio Vivienda · Acceso a Techo Propio y la ampliación de beneficiarios Pymes · Implementación de fondos de crédito · Aval a las mypes para que se tecnifiquen · Monto de S/3.000 para el FAE AGRO Seguridad ciudadana · Presupuesto para las rondas vecinales Turismo · Inicio de los proyectos Tren Inca y el Tren Grau · S/500 millones para capital turístico, gastronómico y de culturas vivas

Fuente: Discurso del 28 de julio del presidente Pedro Castillo

Finalmente, los entrevistados recomendaron complementar el bono con políticas que impulsen la economía, reduzcan la incertidumbre y mejoren el ambiente para las inversiones, a fin de generar mejores empleos y aumentar los ingresos fiscales.

“El desafío de este gobierno es generar empleo, pero que dependa del sector privado y no del público. Así, lo más importante debería ser generar las condiciones para que la inversión privada no caiga, con lo cual más que gasto público se requiere de otro tipo de medidas de mayor coherencia y no lo que estamos viendo”, exhortó Castilla.

“Esta es una medida que, si bien podría ser justificada por el contexto, no es que mejore el ingreso de las personas, porque no es una política que busque mejorar la productividad. Hay bastante trabajo por hacer en el mercado laboral, que no permite crecer a las empresas”, concluyó Gonzales.

