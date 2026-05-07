Resumen

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El expediente aún se encuentra en el Tribunal Constitucional y no ha sido enviado al órgano jurisdiccional competente para que sea ejecutado.
El expediente aún se encuentra en el Tribunal Constitucional y no ha sido enviado al órgano jurisdiccional competente para que sea ejecutado.
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó de forma excepcional un plazo adicional de 15 días al Tribunal Constitucional (TC) para publicar el decreto supremo con la nueva metodología de actualización y el nuevo proceso administrativo de registro y pago de los bonos de la reforma agraria.