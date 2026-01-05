La cotización de los bonos soberanos de Venezuela y de PDVSA registró un fuerte repunte este lunes, impulsada por la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro en una operación encabezada por Estados Unidos, informó Bloomberg Línea.

Este suceso modificó de forma inmediata las expectativas del mercado, que venía descontando una transición política incierta y una reestructuración de deuda de alta complejidad.

Desde la apertura en la Bolsa de New York, los bonos venezolanos escalaron con fuerza. Algunos tramos de la curva soberana y de la petrolera estatal subieron. La magnitud del movimiento refleja una mejora en la percepción de riesgo político en el muy corto plazo, aunque los analistas coinciden en que la deuda venezolana continúa enfrentando obstáculos estructurales difíciles de resolver, explicó Bloomberg.

“Recomendamos Venezuela nuevamente en Market Weight. Esperamos que los bonos se coticen varios puntos más arriba en la apertura del lunes”, indicó Barclays, que había rebajado su recomendación sobre la deuda venezolana antes del operativo militar.

En su análisis, Barclays recordó que Venezuela y PDVSA acumulan US$56.500 millones en bonos sin garantía, cifra que asciende a US$98.300 millones si se incluye el interés vencido.

Los bonos soberanos y de PDVSA se negocian con alzas significativas para esta jornada. El PDVSA 2037 subió 28,20% en el día, mientras que el Venezuela 2028 avanzó 25,98% y el Venezuela 2031 ganó 25,78%.

En tanto, el Venezuela 2027 alcanzó un máximo intradia de 40,95 centavos por dólar y un alza de 24,3%, respecto del cierre previo, según datos recopilados por Bloomberg.

A pesar del repunte, Barclays estimó que si los bonos se alinean de inmediato con los valores de recuperación de 35, 40 o 45 centavos, los bonos podrían subir en promedio 5,4,10,1 y 14,9 centavos, respectivamente.

El optimismo del mercado se sostiene en la expectativa de que una transición política pueda allanar el camino para una eventual normalización financiera. Sin embargo, los grandes bancos de inversión advierten que cualquier escenario de recuperación dependerá de factores macroeconómicos complejos.

“Seguimos siendo constructivos con los bonos de Venezuela. Venimos recomendando una posición larga desde febrero de 2024”, señaló Donato Guarino, analista de Citi.

UBS, por su parte calificó el proceso como una reestructuración de deuda soberana más compleja de la historia. “Los inversores deben actuar con extrema cautela, en un contexto de incertidumbre política significativa", afirmaron los analistas Alejo Czerwonko, Alberto Rojas y Giovanni Staunovo.