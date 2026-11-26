En el marco de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco, Brooke Weddle, socia senior de McKinsey & Company, habló con El Comercio sobre cómo las empresas pueden obtener resultados con la inteligencia artificial, qué cambios anticipa en el empleo y dónde ve oportunidades para aplicar esta tecnología en el sector público.

-Según información de McKinsey, alrededor del 58% de las horas de trabajo en el Perú tiene el potencial técnico de automatizarse mediante IA, agentes y robots. ¿Qué implica esto para el futuro del empleo en nuestro país y cómo deberíamos preparar a la fuerza laboral para esta transformación, que llegará más pronto que tarde?

Implica que el Perú tiene la oportunidad de repensar cómo se crean valor e impacto. Los puestos son un conjunto de actividades, y al evaluar el potencial de automatización o IA miramos esas actividades. Lo veo menos como una oportunidad para eliminar empleos y más como una oportunidad para reinventarlos.

Las organizaciones líderes, sea en un modelo operativo o en un flujo de trabajo concreto, repiensan de principio a fin cómo se realiza el trabajo y definen cuál es el rol del humano, del robot y del agente. Así, en lugar de solo habilitar con tecnología un proceso existente, llevan al humano hacia actividades más estratégicas, centradas en la toma de decisiones, la influencia y la alta cognición, que es donde está el verdadero valor. Soy optimista sobre el rumbo de la fuerza laboral, pero realista sobre el desafío y la gestión del cambio que se requiere.

-Eso implica reconocer, también, que nuestra fuerza laboral no está realmente preparada para muchos de estos cambios tecnológicos. Si bien se necesitaría inversión en educación, ¿qué rol debe asumir el sector privado en la formación de esta fuerza laboral?

La mayoría de las fuerzas laborales, en el Perú y fuera, no están del todo preparadas. La preparación se puede pensar por etapas. Primero, la fluidez básica en IA: saber usarla, ser consciente de ella y entender su uso seguro. Luego, la aplicación o aumentación individual o por equipos, que consiste en aplicar el conocimiento en un contexto existente.

Finalmente, la reinvención, es decir, reimaginar de punta a punta un proceso o flujo de trabajo. Conviene empezar por la fluidez básica y avanzar de forma sistemática. Y sí, el sector privado tiene la oportunidad de ayudar invirtiendo en capacitar y reconvertir a la fuerza laboral a gran escala.

-Entre los sectores más importantes de la economía peruana, la minería es el primero que viene a la mente, pero también la infraestructura y la agroexportación. ¿Ve que estas industrias, que requieren mucha mano de obra, avanzarán pronto hacia una mayor automatización y uso de la IA?

Exactamente. Desde el McKinsey Global Institute analizamos el Perú e identificamos seis o siete arquetipos ocupacionales, que son el primer paso para entender el camino del cambio. Un arquetipo incluye ocupaciones de alta complejidad que requieren tomar muchas decisiones, como enfermería, gerencia general y gerencia operativa. Ahí no habrá una reescritura total de los roles, pero sí aumentación, al pasar el trabajo transaccional a la IA.

La minería, en cambio, es un arquetipo totalmente distinto, con necesidades diferentes, y la robótica sería más relevante allí, en el marco de la IA física. Entender estos arquetipos es el primer paso para comprender el camino de gestión del cambio y para conversar sistemáticamente con la fuerza laboral sobre lo que se requiere. Me gusta llamarlo un “recontrato” entre empleador y empleado sobre lo que se espera de cada lado.

-En este panorama, algunos empleos que existen hoy podrían dejar de existir por la automatización. ¿Deberíamos prepararnos para eso?

Veo tres categorías. Primero, tienes razón, algunos empleos podrían desaparecer, y ahí hay que pensar en reubicación y recapacitación. Segundo, se crearán nuevos empleos; ya lo vemos en algunas industrias, por ejemplo en torno a la protección y salvaguarda de la IA. Tercero, y la más grande, los roles que serán rediseñados. Incluso en mi trabajo como consultora hoy laboro de otra manera gracias a la IA. Esa es la gran mayoría del cambio que veremos en la fuerza laboral.

-Muchos líderes empresariales se entusiasman con la IA y mencionan que en sus compañías utilizan modelos de lenguaje como Copilot, Claude y otros. ¿Cómo garantizamos que ese entusiasmo y las metas fijadas para que la fuerza laboral trabaje con estos modelos se traduzcan en resultados financieros concretos, más allá del ‘hype’?

Ya se ve que las organizaciones líderes pasan del entusiasmo a una planificación más pragmática. Aun así, el 20% de las organizaciones está capturando valor empresarial de la IA, así que todavía no es lo común.

Ese 20% se enfoca en una hoja de ruta liderada por el negocio: un puñado de casos de uso o dominios de alto valor, que abordan de forma sistemática en datos, tecnología, diseño del modelo operativo, implicaciones de talento y fuerza laboral, y gestión del cambio. Para pasar del entusiasmo al impacto real hay que enfocarse y aplicar esa estrategia holística.

-Esto también impacta la cultura organizacional y la forma en que las personas interactúan. ¿Cómo deberían los CEO encarar la adaptación a la IA sin dañar la confianza de la fuerza laboral?

Es una gran pregunta. McKinsey investigó la preparación organizacional para la IA y, tanto a nivel individual como organizacional, la confianza fue uno de los mejores predictores de valor. La confianza empieza en la cima, con CEO y equipos ejecutivos que lideran con fluidez en IA, pero también con cualidades muy humanas: transparencia, equidad y colaboración.

Ya vemos organizaciones que invierten en fortalecer esas capacidades humanas de sus líderes para comunicarse mejor con una organización que siente mucha ansiedad. Es crítico hacerlo bien.

-La participación del sector público también es relevante. ¿Qué puede hacer el Estado para aportar en la reducción de la enorme brecha entre Estados Unidos y Latinoamérica, y en particular el Perú? ¿Invertir, o crear un ecosistema favorable para que las empresas se adapten? ¿Cuál debería ser su rol?

La ambición del sector público puede ser muy grande. Hay ejemplos emergentes en Latinoamérica, Asia y Norteamérica donde la IA se aplica a dominios muy específicos, como el uso de grandes volúmenes de datos no estructurados para extraer información que mejore las decisiones y los resultados. Se ve en los procesos de permisos y en la administración tributaria, donde el trabajo transaccional puede reinventarse con IA.

Para hacerlo bien, hay que reinventar el modelo operativo, atender las cuestiones de la fuerza laboral y construir confianza desde la gestión del cambio. Esas tres cosas deben estar presentes para obtener valor de la tecnología.

-El banco central hizo una encuesta reciente sobre qué hacen las empresas con IA, si invierten y qué herramientas usan. Es interesante cuánto crece esto, pero también se percibe a empresas que reconocen que podrían perderse empleos. ¿Dónde ve hoy al sector privado peruano frente al resto de la región?

No pretendo tener un conocimiento profundo del Perú frente a otros países latinoamericanos. Lo que sí puedo decir es que, al analizar los datos peruanos sobre el potencial de la IA en contextos físicos y no físicos, vimos, al menos en potencial, un panorama similar, con oportunidades algo mayores en el lado físico, lo cual no sorprende dado el enfoque de la economía.

Para el Perú se trata de concentrarse en dónde obtener alto valor y no adoptar un enfoque amplio. Se puede obtener valor de la alfabetización en IA que eso genera, pero al final hay que enfocarse y aplicar una gestión del cambio más holística. Eso es lo que hacen las empresas líderes y lo que vemos también en el sector privado peruano.