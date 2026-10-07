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Resumen

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BTS llega a Lima y explota la 'fan economy'.
BTS llega a Lima y explota la 'fan economy'.
Por Fiorella Gil Mena

Hay conciertos inolvidables. Y hay otros que empiezan a serlo desde mucho antes de comenzar, tanto para sus fans como para los comercios. La primera llegada de BTS al Perú pertenece a la segunda categoría. Y para sus ‘Army’ significa algo más.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.