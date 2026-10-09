Banda coreana reunió a 50 mil almas en el Estadio San Marcos
Banda coreana reunió a 50 mil almas en el Estadio San Marcos
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA
Por Redacción EC

Esta semana la capital se ha tenido de los colores de BTS. Con tres fechas de conciertos en Lima, la ciudad se ha paralizado y, como sucede en los grandes eventos, también congestionado.

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