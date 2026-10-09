Esta semana la capital se ha tenido de los colores de BTS. Con tres fechas de conciertos en Lima, la ciudad se ha paralizado y, como sucede en los grandes eventos, también congestionado.

BTS inició el miércoles 7 sus presentaciones en el país y ofrecerá dos nuevos conciertos hoy 9 y mañana 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Las presentaciones reunirán a miles de fanáticos y convertirán nuevamente al recinto y sus alrededores en uno de los principales focos de movilidad de la capital durante las horas previas y posteriores a cada espectáculo.

De acuerdo con las cifras del primer concierto, Cabify señala que la demanda hacia San Marcos por la presentación de la banda liderada por RM, registró movimiento desde la madrugada. Desde las 10:00 a.m., aumentó entre 7 y 10 veces más que en un día habitual y entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. alcanzó entre 13 y 15 veces.

El mayor movimiento se registró entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m.

A la salida también se registró una alta demanda en la zona. Según Cabify, la demanda de viajes desde el estadio alcanzó 27 veces a la de un día habitual entre las 10:00 p.m. y las 02:00 a.m. del día siguiente, con un pico de 48 veces a las 11:00 p.m, donde se concentró el 55% de la demanda de salida.

De acuerdo al reporte generado por la ‘app’ de movilidad, el 95% de los viajes solicitados desde San Marcos fue antes de la 01:00 a.m. del 8 de octubre, solo el 5% ocurrió después de esa hora, pese a que el jueves fue feriado.

“Para los dos próximos conciertos de BTS esperamos un incremento importante en la demanda y dinámicas alrededor de San Marcos. Dos fechas consecutivas de esta magnitud representan un reto particular para la movilidad de la ciudad porque la concentración de miles de asistentes puede incrementar la congestión en los alrededores del recinto”, señaló la compañía.

Ante ello, la ‘app’ sugiere planificar los traslados con anticipación y considerar puntos alternativos de recojo