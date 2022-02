Diversos usuarios de redes sociales han reportado la caída de las plataformas virtuales de la compañía Cineplanet debido a la gran demanda de los fanáticos del grupo surcoreano BTS para el filme “Permission to Dance”.

Las entradas fueron puestas en pre venta este martes 22 de febrero. La película finalmente se proyectará en las salas de la referida empresa, de momento, en fecha única el próximo 12 de marzo.

Las entradas se encontraron a la venta únicamente en las boleterías de las sedes Brasil, Mall del Sur, Norte, Primavera, San Miguel, Villa el Salvador, Chiclayo y Trujillo Real Plaza en determinados horarios.

Según Cineplanet, las entradas se agotaron en unas cuantas horas; sin embargo, pidió a los fanáticos de BTS que se mantengan atentos a sus redes sociales ya que alista “sorpresas”. Asimismo, comunicará a través de dichos medios en caso se habiliten más entradas para otras fechas.

“Estoy tratando de comprar una entrada por la app de Cineplanet y no me carga nada”, “”No se puede comprar para ninguna película en la página y app, no carga nada”, dijeron algunos usuarios a través de Twitter.

No se puede comprar para ninguna película en la página y app, no carga nada — Mafe (@mafer181200) February 23, 2022

En otras cadenas de cine como Cinemark o Cinépolis también se agotaron las entradas el mismo día en que fueron puestas a la venta.

“Permission to Dance” es una película en la que se proyectará un concierto en vivo, transmitido desde Seúl a diversos cines en todo el mundo, para ARMY, el grupo de fanáticos de la banda BTS.

