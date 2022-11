Renzo Macher, gerente de proyecto de la empresa minera Buenaventura, informó que han alcanzado acuerdos con las comunidades para reiniciar la construcción de San Gabriel (Moquegua), que tiene un presupuesto de hasta US$ 470 millones.

“Cuando empezamos en este problema, estábamos comenzando el trabajo de pre construcción. Actualmente yo diría que estamos al 1% de construcción. El trabajo en el sitio ya comenzó. Hasta ahora, estamos en un proceso de inicio suave”, comentó.

Así, avanzan otra vez con el movimiento de tierra y esperan iniciar el trabajo estructural arquitectónico de concreto hacia la segunda mitad del 2023. A fines del segundo trimestre del 2025 estiman producir el primer lingote de oro, un trimestre después de lo previsto inicialmente.

Según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la inversión inicial actualizada para San Gabriel asciende a entre US$ 420 millones y US$ 470 millones. Incluye una planta de procesamiento de 3,000 toneladas por día, para una producción anual de entre 120,000 y 150,000 onzas de oro.

Los acuerdos

Para reiniciar los trabajos en San Gabriel, Alejandro Hermoza, vicepresidente de Sostenibilidad de la empresa, manifestó que han establecido espacios de trabajo para reforzar la información sobre el proyecto, en coordinación con autoridades de los ministerios de Energía y Minas, y del Ambiente.

“En algunos casos, también se lograron algunos acuerdos sobre nuestra gestión ambiental. Y, por supuesto, también estamos trabajando en el desarrollo de capacidades locales para involucrar a más trabajadores locales en el proyecto”, indicó en la última conferencia de resultados trimestrales.

Inversión hacia el 2023

Tras los retrasos de inversión en San Gabriel, Buenaventura revisó su presupuesto del 2022. En detalle, el capital para crecimiento será de US$ 70 millones o US$ 80 millones, de los cuales US$ 65 millones irán a dicho proyecto este año y el resto a la iniciativa de cobre Trapiche (Apurímac) y otros.

En su momento la empresa anunció que invertiría más de US$ 100 millones solo en San Gabriel este año.

Por su parte, el capital para sostenimiento de este año llegará a US$ 110 millones, de los cuales US$ 40 millones serán para el proyecto polimetálico Yumpag (Pasco), que se conectará con la mina Uchucchacua (Lima).

Solo en el tercer trimestre del 2022, la inversión total fue US$ 37.2 millones. Al cierre del año, ascenderá a US$ 190 millones. Y para el 2023, la empresa anticipa un capex de entre US$ 340 millones a US$ 350 millones, superando así al menos a los cinco años previos.

Resultados

En el tercer trimestre del 2022, los ingresos de la empresa se redujeron 11% a US$ 195.4 millones. En tanto, su Ebitda por operaciones directas fue de US$ 22.2 millones, 44% menos que el mismo periodo del año previo.

Por su parte, la pérdida neta fue de US$ 19.8 millones, menor a los US$ 91.9 millones del tercer trimestre del 2021. La inversión en exploración en unidades operativas se incrementó de US$ 17.1 millones a US$ 20.7 millones, en línea con su enfoque en la exploración para extender la vida de mina.

“Estamos delineando un depósito de alta ley de plata y creemos que existe un recurso potencial que nos permitirá al menos duplicar la cantidad de onzas de plata que hemos reportado hasta ahora”, comentó el CEO, Leandro García.

Añadió que la producción total atribuible de oro en el tercer trimestre del 2022 fue de 56,000 onzas, 2% superior al mismo trimestre del año anterior; mientras que la de plata fue de 1.7 millones de onzas, cayendo así en 50% principalmente por la suspensión de la operación de Uchucchacua desde octubre del 2021- para su mayor exploración frente a leyes bajas de plata- y un cambio en la secuencia del plan de mina en El Brocal (Pasco). La producción de plomo cayó 33%; y la de zinc, 36%.

