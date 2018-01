¿Buscas el éxito este 2018? Aquí te sugerimos 11 ideas

Estas son las mías. Las comparto por si en algo aportan a las de ustedes este 2018.

1. No me desenfocaré. El desastre político en el Perú y la desilusión con lo que sucede no será excusa para perder el foco en mis metas personales y empresariales del año. Todo lo contrario. Le pondré más punche a las metas de largo plazo, aunque deba ajustarlas un poco, sin tirar la toalla por el país y las muchas oportunidades que todavía nos ofrece.

2. No perderé la visión positiva. Tenemos muchos aspectos positivos en nuestras vidas personales y familiares, y debemos fortalecerlas más que nunca. Dejarse caer en el pesimismo reinante no aporta, resta. Me estoy concentrando en agradecer lo valioso que me ha dado la vida y rezar para que continúe, mejore y crezca. Lo que sí, me voy alejar corriendo de todos los que destilan odio a todo nivel.

3. Aprenderé cosas totalmente nuevas. Ya el 2017 empecé con mis clases de piano. Hice mis cálculos y quizá a los ochenta y tantos podré dar algún concierto. Hay muchas otras cosas que quiero aprender. Ninguna edad es excusa para no aprender o hacer lo que siempre quise lograr.

4. Me involucraré más en temas de tecnología. Creo que es imprescindible que nos metamos más a entender mejor de todo esto que nos cambia la vida diariamente. Quiero ser parte activa y no pasiva de dichos cambios. Tener más de 30 años y no ser ‘millennial’ no es excusa para quedarme atrás.

5. Haré mucho más deporte. Por mi cuerpo, pero sobre todo por mi mente. El deporte me sirve para matar de raíz el estrés, cuando asoma para desordenar mi vida y restarme fuerza y lucidez.

6. Viajaré más, dentro y fuera del Perú. Hay tanto que conocer que quedarme entre cuatro paredes los fines de semana definitivamente no aporta a mi calidad de vida. Visitar lugares y amigos que viven lejos nos hace crecer los paradigmas y las perspectivas. Y no todos los viajes tienen que ser caros si se organizan con el tiempo suficiente.

7. Leeré más. Ya tengo la lista de los libros que quiero leer y los estoy bajando a mi iPad para tenerlos a la mano en los viajes. Veré muy poca TV o series de Netflix, así retomaré el buen hábito de leer por placer y no solo trabajo.

8. Haré más ejercicios de visualización de mis escenarios ideales para tener más claro a dónde voy, qué quiero hacer, saber, lograr, sentir y experimentar. Y luego, le pondré acción a mis sueños, escribiendo cada escenario que tengo para llegar allí y qué debo hacer o no para alcanzarlo.

9. Haré más contactos este año. Me quiero dedicar a cultivar relaciones nuevas y a retomar aquellas relaciones que siempre aprecié o valoré, pero que terminé descuidando o incluso ignorando por la típica excusa de la falta de tiempo.

10. También voy a tener reuniones más cortas pero más efectivas. Lo importante es la calidad de la comunicación y el afecto, no el tiempo que les dedicamos.

11. Daré y ayudaré más. Hacer cosas buenas que impacten significativamente en la vida de otros aporta, me llena el alma y me hace dormir como un ángel por las noches. ¡Feliz 2018 y que sea el mejor de sus vidas!

Lee más noticias de Economía...