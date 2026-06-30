Este viernes 3 de julio, Argentina -liderada por Lionel Messi- enfrentará en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a Cabo Verde, un país que viene sorprendiendo en la presente edición del máximo torneo del fútbol en el mundo.

Esta selección proveniente de África participa por primera vez en una edición Copa del Mundo y ha acumulado tres empates frente a países de la talla de España y Uruguay. De hecho ante el país ibérico destacó la figura de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que tapó de todo durante el cotejo.

¿Cómo le va a la economía de este país que tiene al arquero Vozinha, de 40 años, como su figura más destacada en el mundial?

El marcador económico de Cabo Verde

De acuerdo con el Banco Mundial, esta nación de 10 archipiélagos (9 de ellas son habitadas) tiene una población de 520.500 personas.

(Foto: AFP)

Su principal actividad es el turismo, que representa el 25% del PBI de Cabo Verde. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Cabo Verde, sus establecimientos hoteleros albergaron a 1,2 millones de personas en el 2025. La media de estadía es de 4,8 noches en ese año.

Por otra parte, el Banco Mundial estimó un crecimiento económico de 7,24% en este país para el 2024 y para el 2025, un 5,9% con una estabilidad del 5% a mediano plazo por las mejoras en la eficiencia del sector público y los trabajos de Cabo Verde para atraer a la inversión privada.

La tasa de inflación anual en el 2025 fue de 2,3% y en mayo de este año esta cifra fue de 1,7%.

Esta es la ubicación de Cabo Verde en el Google Maps.

Ha tenido mejoras en cifras de empleabilidad. La tasa de desempleo en el 2025 llegó a un 6,2%, cuando en el 2023 estaba en 10,3%. No obstante, la pobreza extrema en Cabo Verde alcanza al 13,1%, estimó la entidad.

En cuanto a comercio exterior, las exportaciones de Cabo Verde en el 2025 fueron de US$96 millones aproximadamente y sus importaciones registraron los US$2.043 millones, de acuerdo con el World Trade Organization.

¿Cuáles son los destinos más destacados de sus envíos? Según el INE, el principal destino de las exportaciones de Cabo Verde en el 2025 fueron España (63%), Italia (12,1%) y Portugal (11,2%).

Este país, además, pertenece al bloque de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental.