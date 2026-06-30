Vozinha, el golero de Cabo Verde, que se volvió figura en la fase eliminatoria. (Foto: AFP)
Vozinha, el golero de Cabo Verde, que se volvió figura en la fase eliminatoria. (Foto: AFP)
/ ROBERTO SCHMIDT
Por Redacción EC

Este viernes 3 de julio, Argentina -liderada por Lionel Messi- enfrentará en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a Cabo Verde, un país que viene sorprendiendo en la presente edición del máximo torneo del fútbol en el mundo.

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