El crecimiento económico se va a estancar, consideró Luis Carranza, director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, desde CADE Ejecutivos 2022. Pese a tener oportunidades de crecimiento, las proyecciones de inversión privada son nulas o negativas, y la inversión pública también tiene menor dinamismo, agregó.

En parte de su exposición en CADE Ejecutivos se refirió a la desigualdad como un concepto imperfecto. ¿Podría explicarlo un poco más?

Me refería a qué cosa caracteriza a los seres humanos. Básicamente son dos cosas, una que respondemos ante incentivos y por eso es importante mantener buenos derechos de propiedad, un régimen de derechos de propiedad que permita a los individuos apropiarse del fruto de su trabajo. Y el otro tema fundamental para los humanos es que queremos vivir en sociedades justas.

Lo que mencioné es que la desigualdad es un indicador muy imperfecto e indirecto de ese sentido de justicia. De hecho, los seres humanos nos realizamos en nuestra individualidad y eso va a llevar a sociedades desiguales, pero no quiere decir que no sean sociedades donde no exista justicia. El marxismo malinterpreta este sentido de justicia por el tema de buscar la igualdad, por lo tanto no permiten propiedad privada y al no permitir propiedad privada, matan la esencia de la respuesta de los incentivos de los seres humanos, con lo cual no tienes una sociedad comunista que sea próspera.

¿Debemos luchar contra la desigualdad?

Tenemos que luchar desde el punto de vista del Estado en proveer bienes y servicios públicos de calidad, y bienes y servicios privados con altas externalidades. Ese es el instrumento más potente para reducir la desigualdad de oportunidades, para poder enfrentar los retos de la vida. Luego, y aquí me voy con Adam Smith, el sector privado con la creación de empleo va a resolver el problema de manera natural.

A menor desigualdad, mayor bienestar.

A menor desigualdad, puedes tener sociedades muy prósperas o sociedades estancadas. Lo importante es lograr este equilibrio entre el crecimiento y una generación de igualdad de oportunidades.

¿Cuál es la situación del Perú en ese escenario?

Hemos tenido unos 30 años en resumen muy positivos en términos de crecimiento, reducción de pobreza y reducción de desigualdad, y en el último tiempo hemos perdido el rumbo. Hemos dejado de hacer las cosas que hacíamos bien y hemos entrado en una senda de estancamiento y en algunos aspectos de involución, lo cual preocupa mucho.

¿Esto se ha agudizado en los últimos gobiernos y en tantos cambios de Gobierno o específicamente en el de Pedro Castillo?

Esto empieza hace unos 10 años, donde vemos serios problemas de gestión, donde vemos un crecimiento de la planilla pública desorbitado, sin control prácticamente y no se llegan a resolver problemas esenciales.

En ese sentido, ¿preocupa el aumento de las cuentas fiscales?

Seguimos teniendo fortaleza fiscal, pero si la planilla pública sigue creciendo al ritmo que ha venido creciendo, eso lo vamos a perder en el mediano plazo.

Durante su exposición también mencionó a la educación. ¿Este es el principal problema del Perú?

La educación es un tema central, es uno de los principales problemas, no es el único que tenemos y es un tema que tenemos que abordarlo desde sus fundamentos. No basta con subir sueldos, tenemos que tener buenos profesores y eso es un proceso gradual. Desgraciadamente, hemos retrocedido en muchas de las reformas que se hicieron anteriormente.

¿Un retroceso de estas reformas podría ser la limitación de la tercerización?

Ese es en el tema laboral, efectivamente. Necesitamos mercados en general, mercados mucho más flexibles y el mercado laboral es un mercado. Hay que proteger los derechos esenciales de las personas, pero no podemos proteger el puesto de trabajo. El puesto de trabajo lo defiende la persona con su esfuerzo.

¿Debería derogarse la limitación de la tercerización?

Deberíamos avanzar hacia [una] mayor flexibilidad laboral en su conjunto. No tenemos un mercado que fomente la contratación de trabajadores.

Estamos en un problema de crecimiento, incluso lo dijo Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, y distintos agentes económicos. ¿Comparte esta afirmación?

Estamos con un potencial de crecimiento muy grande que no lo podemos realizar y, entonces, estamos estancados. Indicadores líderes muestran que el crecimiento va a estar alrededor de 1,5% - 2%. Eso es muy bajo para un país que requiere reducir probeza y requiere generar empleo.

Teniendo eso en cuenta, además de la situación política que vivimos, ¿nos encontramos en emergencia?

Estamos en una situación crítica en nuestro país, motivado fundamentalmente por la situación política.

¿Cuál es su visión del 2023? ¿Cree que el crecimiento económico podría no sobrepasar el 3% el próximo año?

El crecimiento económico va a estar estancado. Este año el crecimiento está explicado básicamente por el fuerte crecimiento del consumo. [Hay una] inversión privada plana o cayendo, inversión pública sin dinamismo y no vemos grandes cambios para el próximo año. Estamos desperdiciando grandes oportunidades de crecimiento en el país.

Las proyecciones de inversión privada, según algunos agentes económicos, son negativas para el próximo año.

Y todavía se mantienen en sesgo negativo para este año.

Finalmente, el Gobierno anunció una cuestión de confianza. ¿Qué opinión le merece?

Es un tema político, no resuelve el problema esencial del país y le añade mucha más incertidumbre al escenario que tenemos.

¿Cuál es el problema esencial en el país?

El problema esencial es un Estado que no funciona, porque hay una situación de conflicto permanente que no logra resolver.

¿Es el conflicto político?

Sí. Nosotros necesitamos un Estado que pueda brindar bienes y servicios públicos de calidad, resolver los problemas de acción colectiva, facilitar la vida de personas naturales y personas jurídicas, no empapelarlos, no ponerles trámites costosos e innecesarios. Necesitamos un Estado que se ponga en la situación del ciudadano.