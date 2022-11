Durante el bloque de la tarde del miércoles del CADE Ejecutivos 2022 se realizó el panel “¿Cómo evitar el desmantelamiento del Estado? Retos y soluciones desde la acción ciudadana, empresarial y de la sociedad civil para generar bienestar frente a un Estado debilitado”. En él, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, explicó que el Estado no viene cumpliendo con su rol de proveer a la ciudadanía con servicios de calidad. Esto propicia que se desacelere el crecimiento económico.

“La falta de Estado se ve claramente en la reducción del crecimiento que hemos tenido en el país, principalmente por la paralización de grandes proyectos mineros. La ausencia del Estado es evidente. Hay una ausencia de transformar la riqueza en beneficios para la población [...] Acá es un tema de meritocracia, de tener un aparato público que funcione y que sea transparente”, afirmó.

A pesar de esto, pidió que no se estigmatizara al trabajador público, sino que se busque el fortalecimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para que los mejores cuadros puedan hacer carrera y lograr que el Estado sea más eficiente para los peruanos.

Añadió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sea la entidad que dé el paso al frente para defender esta entidad y abogar para que los profesionales se adscriban a ella.

“Si es que el MEF se compra el pleito de defender con uñas y dientes a Servir, a lo que esto significa Servir, creo que eso definitivamente comenzaría a mover la aguja de preservar la institucionalidad. Y un Estado eficiente y probo es absolutamente indispensable para progresar. No sé si me harán caso, pero creo que dar señales claras de comprarse el pleito en esta reforma a Servir y que no caiga capturada por intereses subalternos es absolutamente necesario”, sentenció.

Acciones del Servir

A su turno, Janeyri Boyer, presidencia ejecutiva del Servir, atribuyó que las falencias en los servicios brindados por el Estado en el día a día, como el trámite de citas en el sector salud o la entrega de pasaportes, se deben a la nula idoneidad de los funcionarios en las áreas en que trabajan.

“Lo que nos toca es que el Estado cuente con las personas idóneas y estén en las condiciones de prestar los servicios que todos esperamos”, explicó.

En base a ello, detalló que el “Programa Idoneidad” que fue realizado por la entidad en la búsqueda de evaluar las capacidades de más de mil funcionarios públicos frente a los cargos que ostentan. Según indicó, los resultados del operativo propiciaron la desvinculación de 220 personas entre directivos y funcionarios. De ellos fueron seis viceministros y tres secretarios generales

Además, a futuro indicó que serán claves los programas de pasantías de jóvenes profesionales provincianos a las entidades regionales y nacionales. También llamó a los gerentes del sector privado para que puedan compartir su expertise con sus pares del sector público.

“Los gerentes de sector privado deben compartir las buenas experiencias con gerentes del sector público, de ida y vuelta. Hay que fortalecer capacidades”, finalizó.