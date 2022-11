La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) observar la autógrafa de la ley que permite a las cajas municipales emitir tarjetas de crédito sin la necesidad de tener la autorización del referido regulador, indicó desde CADE Ejecutivos 2022 Socorro Heysen, superintendenta de Banca, Seguros y AFP.

¿Cuál es el nivel de denuncias que se tienen respecto al número de operaciones en banca móvil que han crecido de manera significativa desde 2019?

Como comenté ayer en el Congreso, el número de operaciones en banca móvil e Internet ha pasado de 14 millones a 239 millones de operaciones al mes. Esto es un cambio estructural. En este cambio estructural todos están enfrentándose a nuevas situaciones. Las instituciones financieras, los clientes de las instituciones financieras y todos tienen que ajustarse a esto, lo que genera algún tipo de fricciones en este contexto.

Vemos que si nosotros medimos el número de reclamos por operación, este ha venido cayendo en los últimos dos años. Tuvo un pico durante la pandemia y si bien el número absoluto de reclamos aumenta -como es natural cuando hay más operaciones- el número de reclamos por operación ha venido cayendo, alrededor de 9.000 que era hace cuatro años -por poner una cifra prepandemia- a alrededor de 6.000 por operación.

¿A qué se debe esto?

Se debe a que el proceso de regulación y adaptación a las normas de conducta del mercado ha venido operándose desde el 2017. Emitimos la primera norma en el 2017 y cada año vamos ajustando, es un proceso en construcción. Entonces, lo que ha venido cayendo son los reclamos de tarjeta de crédito y de tarjeta de débito, que antes eran las más reclamadas. Lo que tenemos ahora es una alta proporción de reclamos de lo que se llaman operaciones no reconocidas, que es alrededor del 25% de los reclamos actuales. Es donde ponemos el foco ahora y ahí tiene que ver mucho también el tema de los fraudes y ‘pishing’, y toda la criminalidad que ha emergido con mucha fuerza a raíz del crecimiento de este tipo de operaciones y no solo en el Perú, sino en otros países.

En términos de regulación, ¿hay algo que se esté preparando?

Nosotros vamos a emitir una siguiente regulación vinculada a las operaciones, a la manera en que se contratan las operaciones digitales, probablemente [salga] el próximo año o en lo próximos meses, quizá antes de fin de año. Seguimos ajustando eso. El gobierno de producto es otra regulación que estamos preparando en término digitales. También para la gran operación de productos digitales se necesita afinar un poco la normativa, ser más precisos en la normativa de este tema.

Antes de fin de año, entonces.

La de contratación digital sí, las de gobierno de producto no, es más adelante, está en estudio y elaboración.

¿Podría explicar, brevemente, este concepto?

El producto primero se diseña, después se comienza a implementar, se comercializa, y hay una serie de etapas del producto. La norma va a buscar ser más precisa en los detalles que queremos que las entidades cumplan en cada una de las etapas del producto, desde el diseño hasta la comercialización.

¿Sugerirá observar la norma que busca que l as cajas municipales emitan tarjetas de crédito?

Nosotros ya emitimos un oficio al Ministerio de Economía hace varias semanas solicitando la observación. Ya está en manos del Ejecutivo tomar la decisión de observarla o no. Nosotros no podemos observarla directamente.

¿Tiene un límite el Ejecutivo para responder?

Hay un plazo.

¿Cuántas cajas se han acercado a la SBS a solicitar la emisión de tarjetas de crédito?

La Caja Cusco se acercó, cuenta con autorización y ya la está emitiendo. Además de ella, no ha habido ningún otro acercamiento reciente. Hubo hace más de dos años una caja que presentó su solicitud, pero la retiró después de ver que todavía no estaba lista para hacerlo. Caja Cusco es la que tiene autorización.

Sobre Caja Piura, he visto que Mercedes Franco [presidenta del directorio de Caja Piura], declaró hace unos días que tenían intención de hacerlo y me parece excelente que lo hagan, pero todavía no se han acercado a nosotros. Todo va a depender de si se promulga o no esta ley del Congreso en toda su extensión, porque de repente no tienen necesidad de acercarse.

¿Cuál es el principal riesgo respecto a esta norma?

Hay dos. Uno es que el producto de tarjeta de crédito tiene dentro un crédito revolvente y la gestión del riesgo de crédito de un crédito revolvente es mucho más compleja que [en la de] un crédito simple, porque el cliente es el que tiene la decisión de en qué momento hace el desembolso del crédito. La entidad da una línea y el cliente decide cuando desembolsa y la puede desembolsar continuamente. Eso es más complejo de administrar.

Y el otro riesgo tiene que ver con riesgos de operación, de tecnología, de la situación más reciente de todos los fraudes que hay por Internet y que uno tiene que tener un sistema de riesgos de seguridad de información muy robusto para poder operar en este producto.

En el ámbito de medios de pago, ¿hay alguna regulación pendiente?

El regulador del sistema de pagos en el Perú es el Banco Central que ha emitido recientemente una norma al respecto y se está trabajando. En ese tema lo trabajamos muy coordinadamente con el Banco Central y con la industria, porque es un tema realmente fundamental para el desarrollo del sistema financiero peruano, para la inclusión financiera en el largo plazo.

Entiendo que sí está en el ámbito de la SBS la regulación de las ‘fintech’ y el ‘open banking’. ¿Hay avances en esto?

Nosotros venimos trabajando el tema ‘fintech’ desde hace varios años. Primero hemos coordinado con el Congreso la publicación de una ley sobre ‘crowdfunding’ que se hizo y que supervisa la Superintendencia del Mercado de Valores. Hemos emitido regulación sobre modelos novedosos o ‘sand boxes’ y venimos trabajando ahora en la emisión de una norma que debe salir antes de fin de año, a raíz de las facultades delegadas que el Congreso nos otorgó, para la simplificación de las licencias de las llamadas empresas de crédito, que son las empresas financieras que no captan fondos del público. Pensamos que simplificando esta licencia, hay una serie de entidades que son ‘fintech’ que pueden entrar por este canal y se pueda generar una mayor competencia en el sistema financiero. Eso es lo que tenemos en el corto plazo.

Con respecto al ‘open banking’, es un tema más de mediano plazo, lo estamos trabajando. ‘Open banking’ viene con una gran cantidad de oportunidades, pero también con riesgos, porque consiste en que el cliente autoriza a una empresa tercera a tener acceso a sus datos personales en las entidades financieras para proporcionarle algún tipo de servicio que el cliente desee. Este acceso de los datos personales del cliente tiene que ser un acceso seguro. Necesitamos antes que se apruebe una normativa y se implemente el ‘open banking’. Tenemos que tener un sistema de seguridad de la información y de ciberseguridad bastante más robusto y [que] se consolide la norma que ha sido implementada de ciberseguridad.

¿De cuántos años estamos hablando?

Estamos hablando no de cinco años, pero probablemente un par de años.

La interoperabilidad es un tema que el compete al Banco Central, pero las ‘fintech’ las ve la SBS. ¿Hay posibilidad de que las ‘fintech’ entren a interoperar?

Yo creo que sí, pero nuevamente, la interoperabilidad es parte del Banco Central. No es que las ‘fintech’ estén bajo la tutela de la SBS. La SBS supervisa el sistema financiero. En tanto hayan ‘fintech’ que estén interesadas en realizar operaciones de captación de depósitos, tienen que optar por una licencia bancaria, de una de caja o de empresa financiera, y si les interesa realizar operaciones de dinero electrónico, tendrían que optar por una licencia de dinero electrónico o una licencia de empresas de crédito.

En ese sentido, pueden estar bajo nuestra tutela si ingresan a operar en los negocios que supervisamos, pero no es que haya nada que diga que la SBS supervise las ‘fintech’. No es una obligación y tampoco es una necesidad. La gama de tipos de ‘fintech’ es enorme. Hay ‘fintechs’ que básicamente hacen servicios al sistema financiero. Esas no las supervisamos nosotros, son proveedores del sistema financiero y en la medida en que son proveedores, el sistema financiero tiene que aplicar las normas de riesgos de operación, de seguridad, de información nuestras, pero nosotros supervisamos al sistema financiero y el sistema financiero es responsable de hacerse cargo de que los contratos que hacen con las ‘fintech’ permitan preservar la seguridad de la información, del banco, de los clientes y de todo en todo el proceso.

Mirando la situación de las microfinancieras. ¿Cuál es la fortaleza patrimonial que tienen en este momento? Siete pudieron acceder al programa de fortalecimiento patrimonial.

No es que pudieron, sino que siete postularon y se acogieron. Fue voluntario. No hubo ninguna microfinanciera a la que se le negó el acceso. Todas las que quisieron y necesitaban accedieron. Las demás que no accedieron es porque consideraron que no lo necesitaban y lo que vemos es un sistema financiero que está adecuadamente solvente y líquido, y que es claramente sostenible.

Han aumentado ligeramente las tasas de morosidad de las instituciones financieras. ¿Cuál es la situación del cumplimiento de los pagos?

La tasa de morosidad ha aumentado ligeramente en los últimos años. Yo diría que por dos razones, una es una razón corriente, que tiene que ver con la caída del crecimiento económico, cierta recesión en la que estamos que hace que haya un mayor problema de pagos nuevos de los deudores.

Y otro es que todavía quedan algunos rezagos del procesamiento de los riesgos que se incurrieron en la pandemia. Recordemos que mucho de los créditos se reprogramaron en ese momento y algunos de esos deudores ya tienen problemas. Todavía el sistema está revelando información con cierto nivel de rezago, a medida que los créditos reprogramados más largos caen en mora. Una viene del pasado, de los últimos efectos de la pandemia, y otra viene de la recesión.

No vemos motivo de preocupación en este momento con respecto a eso, pero siempre estamos vigilantes y miramos muy de cerca lo que sucede en el mercado microfinanciero y en todos los mercados.

¿La mirada al 2023 es la misma?

La mirada al 2023 es la misma.

Sobre su permanencia en la SBS, tiene usted ya el mandato vencido. ¿Se quedará en la institución?

Es una decisión que no me compete a mí. Es una decisión del presidente de la República que tiene que ser ratificada por el Congreso y estamos asumiendo la responsabilidad en la medida que no haya un sucesor designado.