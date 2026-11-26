La excesiva regulación y la expansión de la minería ilegal son las principales amenazas para la minería formal en el Perú. “Existen yacimientos que están siendo invadidos por los mineros ilegales y nadie está haciendo nada porque al estar avalados por el Reinfo no se puede aplicar la ley”, manifiesta Gonzalo Quijandría, presidente del Comité Sectorial Minero de la SNMPE, en esta entrevista.

- La minería viene de un crecimiento importante en el 2025, beneficiada por los mayores precios de los minerales, principalmente, del cobre. ¿Cuál es el contexto en que se encuentra en el 2026?

En términos de inversión, es un año importantísimo. No tengo las cifras de inversión para el cierre del 2026, pero estoy seguro de que va a ser una cifra récord, muy cerca de los años donde mayor inversión minera ha habido, y eso es un inicio promisorio para los siguientes años. Pero lo cierto es que es insuficiente, porque si llegamos a invertir 5.000 o 6.000 millones de dólares, sigue siendo una fracción de los US$64 mil millones que es el portafolio de inversión minera posible.

- ¿Debería ser una inversión mayor?

Todavía estamos lejos de todo el potencial que tenemos de inversiones en el sector minero. Recordemos que somos el país que más recursos de cobre tiene en el mundo, y el mundo hoy reclama y pide cobre. Sí ya hemos ubicado recursos de cobre, lo que tenemos que hacer es ponerlos en valor. Hay cosas que tenemos que hacer todos: las regiones, el gobierno central, los privados y la opinión pública. Todos tenemos que poner la mano para que no seamos, otra vez, la generación que tuvo guano y no la aprovechó, que tuvo caucho y no lo aprovechó.

- ¿A qué se deben las bajas leyes de minerales que afectan actualmente a la minería? ¿Por qué el sector minero se ha afectado por este [mal] desempeño?

Esto es algo que viene ocurriendo en todo el mundo. Ya no hay yacimientos fáciles. No hay conejos gordos. Hay que explorar con mayor intensidad, desarrollando tecnologías que permitan procesar minerales de más baja ley. Eso es lo normal. Pero la segunda explicación tiene que ver con el país, y es que tenemos yacimientos que están envejeciendo y no los estamos reponiendo y eso debería preocuparnos sobremanera.

"Existen yacimientos que están siendo invadidos por los mineros ilegales y nadie está haciendo nada", manifestó Gonzalo Quijandría en CADE 2026.

- ¿Qué hace falta para sacar adelante los proyectos del pipeline minero? ¿Ocurre que laminería ilegal genera inseguridad o hay otros factores que se tienen que resolver en el camino?

La minería ilegal es el principal problema de seguridad nacional que tenemos en este momento en el país. Y eso tiene varias aristas. Una de ellas es la competencia con la minería formal. Existen yacimientos que están siendo invadidos por los mineros ilegales y nadie está haciendo nada porque al estar avalados por el Reinfo no se puede aplicar la ley. Entonces, tenemos, primero que nada, que no renovar el Reinfo. Y, en segundo lugar, debemos crear una ley que permita fomalizar rápidamente a los mineros que quieren formalizarse, una Ley MAPE, que ya está en discusión en el Congreso y qué debería estar siendo aprobada si no lo impide la Comisión de Energía y Minas. Pero también está el tema de la regulación. Lo que tenemos es muchísima regulación duplicada.

- ¿Es otro factor a tomar en cuenta?

Hay 19 instituciones que piden, prácticamente, lo mismo, y no de manera paralela sino secuencial, con lo cual los procesos demoran. Tenemos demasiadas instituciones que no tiene por qué participar en los procesos mineros, pero están allí participando sin tener un conocimiento. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo como Estado, y eso es competencia de la PCM, de juntar a las 19 instituciones qué participa en la regulación minera y decir cuáles son realmente las que necesitamos, con cuáles nos quedamos y cómo hacemos para acortar plazos.

- ¿En el caso del Reinfo, lo concreto es que se tiene que eliminar?

De todas maneras. El Reinfo ha fracasado. Es una carta blanca para todo tipo de economías ilegales. No podemos seguir avalando que existan peruanos que hacen dinero con eso, y no hablo solamente de los pequeños mineros y mineros artesanales que extraen recursos donde no deben hacerlo, cómo las Líneas de Nazca, los ríos y las reservas naturales. Me refiero a aquellos que compran esos minerales.

- Allí están las plantas procesadoras que es donde el mineral ilegal se blanquea. ¿Qué se puede hacer para regularlas porque muchas de ellas tienen sus papeles en regla? ¿Qué hacer para tener esa trazabilidad clara?

Se debe tener un mínimo control. Las plantas procesadoras están en el régimen de pequeña minería, por tanto, son fiscalizadas por los gobiernos regionales, por tanto, son fiscalizadas por nadie. Lo que tenemos que hacer es que las instituciones fiscalizadoras, como el Oefa y el Osinergmin, qué tienen ingentes recursos obtenidos de la minería, reciban el encargo de fiscalizar a las plantas de procesamiento.

- ¿Se debe quitar esa potestad a los gobiernos regionales?

Se debe convertir a las plantas procesadoras en lo que son. No son pequeños mineros, por tanto, deben entrar al régimen regular (de la gran y mediana minería), Pero algunas todavía funcionan con Reinfo. Eso no debe ocurrir. Hay plantas que quieren formalizarse y entrar a un régimen de trazabilidad total. Entonces, quedémonos con esas plantas que quieren hacerlo, pero no puede ser que tengamos miles de plantas de procesamiento [de oro ilegal] y que no las fiscalice nadie.

- ¿Qué cosas son positivas en la nueva Ley MAPE y qué cosas son perfectibles? ¿Qué se puede mejorar de lo que ha propuestoel Minem?

Laley MAPE es importante y positiva porque al fin podemos tener una norma que permita a los mineros y mineros artesanales, que son una fuente importante de ingresos para muchas familias, poder adecuarse y entrar a la formalidad para vender y exportar sus minerales a los mercados regulados. Es importante por su sola existencia, pero la mejora de la ley corresponde al reglamento.

- ¿Son criterios técnicos?

Son criterios técnicos que se pueden afinar, pero creo que la relatoría en el temade la pequeña minería y minería artesanal le compete al Poder Ejecutivo y al Minem, no a las regiones. La descentralización lo que ha traído es, justamente, este desorden. Entonces tiene que mantenerse en el Minem y tiene que abrirse una fiscalización por parte de los otros órganos. Hablo del Oefa y de Osinergmin, y también de Sunafil porque hay temas que tienen que verificarse de fiscalización laboral. Creo que todo eso es positivo pero perfectible. No sé si tres años es mucho tiempo para formalizar a 30.000 mineros, pero pongamos primero el plazo legal y después hagámoslo más rápido.