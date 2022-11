La generación de empleos de calidad, a través de la inversión privada y los consensos, es un aspecto que resaltaron los participantes del espacio “Los empleos en riesgo”, realizado en el segundo día del CADE Ejecutivos 2022.

Oscar Caipo, presidente de la Confiep, sostuvo que existe una necesidad mutua entre trabajadores y empleadores, apuntando a que entre ambos actores debe haber capacidad de diálogo. En ese sentido, recordó primero que el gremio empresarial suspendió su participación en el Consejo Nacional de Trabajo y apuntó a que se necesita espacios alternativos para que se reúnan ambos grupos.

“Es claro y evidente que no va a haber empresas sin trabajadores y no puede haber trabajo sin empresas, sin inversión. Nos necesitamos mutuamente, debemos tener la capacidad de dialogar. Creemos que el espacio del CNT en el que hemos suspendido nuestra participación no están dadas las condiciones, no hay una verdadera voluntad de diálogo y debemos buscar espacios alternativos”, expresó Caipo.

“Nuestros temas como la tercerización, el anteproyecto del código de trabajo, las relaciones colectivas, generemos un espacio alternativo, que no nos separen [...] y podamos, con apoyo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), crear un espacio de diálogo que sea efectivo y cuando tengamos consensos lo llevamos al Poder Ejecutivo o al Congreso donde corresponda para sacar las cosas adelante”, agregó.

En esa línea, Luis Villanueva, presidente de la Asociación para el Trabajo (APT) y secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), hizo un llamado al sector empresarial para que se ponga atención en la preocupación de generar empleo formal, así como apuntar en las coincidencias que pueden tener con los trabajadores.

“Debemos empezar por ahí, porque hay cosas que nos separan, que no coincidimos y que eso puede ser un trabajo a largo plazo, pero en lo inmediato hay que tratar la coincidencias”, indicó.

Otro aspecto que coincidieron ambos panelistas fue la necesidad, por ejemplo, de un cambio en la forma de designación en la presidencia y gerencia general de EsSalud, sosteniendo que se debe fortalecer la protección social, pero que debe ser alejada de la influencia política.

En el marco del espacio de diálogo Caipo añadió que en el caso de las medidas como las limitaciones a la tercerización laboral, se tuvo que recurrir a la vía legal, señalando la norma como una barrera burocrática ante Indecopi. No obstante, precisó que los derechos no son una barrera burocrática, sino la falta de discusión y análisis en las normas.

Institucionalidad

Villanueva señaló que desde las organizaciones sindicales reconocen la importancia de la inversión privada para el crecimiento económico del país y la generación de trabajos formales. Sin embargo, precisó que si bien hubo crecimiento en las últimas décadas, los empleos formales “se han mantenido en el rango de 23% - 24%, que es el histórico”.

Asimismo, aseveró que la inversión privada debe tener condiciones para crecer, como estabilidad política, predictibilidad y compromisos.

Caipo señaló que ante problemas de falta de institucionalidad y casos de corrupción, la decisión de inversión a largo plazo se dificulta.

Turismo

Juan Stoessel, director general de Hoteles Casa Andina, señaló que se pueden aumentar en el sector la cantidad de puestos de trabajo a través de realizar un mínimo de inversión en implementar una museografía en el Museo de Pachacamac, así como la concesión del Centro de Convenciones de Lima.

Mencionó que en el caso de Ayacucho, para aumentar la presencia de turistas extranjeros, se hizo el trabajo para unir por vía aérea a esta región con Cusco y así elevar la recepción de turistas extranjeros, que era de 5.000 al año.

“Ya tenemos 3 vuelos semanales. Este año deberíamos estar quintuplicando el número de extranjeros llegando a Ayacucho, y en un año adicional que pensamos tener vuelos diarios, la cifra va a ser enorme, eso va a crear muchísimos puestos de trabajo de primer nivel en Ayacucho y en los alrededores”, acotó.