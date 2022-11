En horas de la tarde, CADE inició la sesión “Un Estado que Funcione” donde se emitieron propuestas y condiciones para lograr un Estado al servicio de la ciudadanía.

Así, Luis Carranza, director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres compartió sus reflexiones sobre la necesidad de un Estado que funcione al servicio de las personas en el más corto plazo.

Para Carranza, se necesitan tres condiciones para llegar a la prosperidad: tener condiciones de crecimiento económico, una sociedad movilizada y con espíritu emprendedor para aprovechar las oportunidades económicas y que exija transparencia y eficiencia al sistema político y, finalmente, instituciones públicas que funcionen bien para resolver los problemas de acción colectiva que existen.

“Podemos tener dinámicas positivas con un fuerte crecimiento económico que lleva al desarrollo de las clases medias, presiona al Estado por mejor educación y salud y aumenta el capital humano y refuerza el crecimiento económico, pero también dinámicas negativas porque el crecimiento económico puede llevar a la conformación de élites que cierran la economía, que no les gusta la competencia y terminan destruyendo el potencial de crecimiento o élites políticas que secuestran la sociedad con populismo y clientelismo”, explicó.

Acción colectiva

Carranza recalcó que se necesitan instituciones políticas que resuelvan problemas de acción colectiva y que brinde bienes y servicios públicos que el sector privado no puede ofrecer y, si no puede proveerlos bien, financiarlos.

Para tener un Estado que proteja los derechos de propiedad, evite la depredación de recursos naturales y mantenga seguridad mínima para desarrollarnos en libertad, Carranza anotó que se necesitan cinco ítems: capital humano, procesos, gestión, presupuesto e instituciones autónomas responsables de sus acciones en el tema funcional y que tengan rendición de cuentas y transparencia.

“Según un informe de Contraloría, hay 66 puestos claves que son ocupados por personas que no tienen condiciones mínimas. En el gobierno central se ha gastado la plata inflando la planilla, los últimos 20 años se ha multiplicado casi 5 veces la planilla pública. El político tiene como incentivo contratar gente”, advirtió.

Obras por Impuestos

Las Obras por Impuestos fueron una novedad que se creó entre el sector público y el sector privado, destacó Carranza. Esto ayudó a los gobiernos locales y regionales con la ejecución de la obra pública pero después se estancó y problemas como demoras con la administración pública desanimaron a los empresarios a continuar con este mecanismo.

“Este es un buen mecanismo que hay que retomar. Así como entre sector público y privado se creó este invento novedoso, inventamos los espárragos y después florecieron muchos productos y somos una potencia agrícola hoy en día”, resaltó.

Desde el Instituto de Gobierno de la USMP están sacando una serie de propuestas como el retorno a la regla fiscal poniendo topes al gasto corriente y el regreso al aporte voluntario de la minería que, según Carranza, generó un impacto positivo en las comunidades.

“Los invitamos a participar no solo con ideas sino con acción. Si no hay energía las cosas llegan a su nivel natural y el nivel natural de la política es el populismo y el clientelismo y necesitamos la energía de la sociedad para no perder nuestro país”, precisó.

Finalmente, exhortó a la participación de política de los consensos y de la identificación de un destino común. “Hacer realidad la promesa de la vida peruana, no podemos estar congelados, no podemos dejar que nos roben el país de nuestros hijos”, sentenció.