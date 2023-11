Hablemos de las estrategias de fusiones y adquisiciones en el Perú, ¿qué tanto se ha movido este año?

Este año, comparado con el anterior, ha estado más bajo en términos de números de transacciones. Por lo general eso es algo que ya se arrastra hace varios años, que la actividad es relativamente baja en comparación con periodos previos a la pandemia y todos los temas políticos que ha sufrido el país.

Respecto al anterior, incluso es un poco más bajo en términos de números de transacciones hasta la fecha y en volumen siempre es difícil. Como el mercado es pequeño, una transacción grande te puede mover todo el volumen pero el número de transacciones, que creo que es lo más relevante para ver la actividad, está un poco menor este año.

Hablabas de incertidumbre, ¿es el principal factor o hay algún otro factor? ¿el escenario económico reduce las apuestas de inversión?

Hay varios factores. Uno puede ser la incertidumbre, como es el ambiente económico en general, evidentemente. Pero también hay otros factores que tal vez son exógenos, importados, la inflación ha estado alta, las tasas de interés han subido en todo el mundo paracombatir la inflación, con eso sube el costo de financiamiento y los costos de capital en general y eso hace que los valores de los activos tengan que bajar y hace que se restrinja un poco la actividad de fusiones y adquisiciones.

Y hay algo de preocupación por la regulación, ¿cómo evalúas la regulación vigente para el tema de las adquisiciones, están funcionando?

Desde un punto de vista no tanto legal, sino del negocio, creo que funciona relativamente bien. O sea, me he sorprendido positivamente en cómo Indecopi está llevando los procesos de concentración que yo creo que hasta ahora no está actuando de una forma que ponga trabas, sino de una forma bastante razonable.

No creo que esto sea un factor primordial como para decir que esto hace que la transacción sea menor.

Entendería que hay oportunidades de mejora...

Seguro hay oportunidades de mejora, yo no acompaño directamente los procesos de aprobación con Indecopi, no podría decirte los puntos específicos. Seguramente las hay, pero en general es una visión global, mi percepción es que eso funciona ya como está relativamente bien.

¿Hay alguna evaluación de qué sectores están teniendo más en el radar el tema de una fusión o adquisición frente a otros?

Hay sectores donde hay más movimiento y actividad. Energía es uno de ellos, donde se ve por lo general actividad, hay otros sectores donde se ve actividad pero no necesariamente llega a cierre de transacciones, hemos visto actividad en agricultura pero no necesariamente con muchos cierres de transacciones, y otros sectores.

Como el país es chico, si ves la estadística probablemente también está el sector de recursos naturales, pero no por una razón que podría decir que está pasando algo en el sector que lo empuje, sino simplemente porque es un sector representativo en el país y por lo tanto hay algunas operaciones.

Mencionas que el 2023 ha sido un poco bajo, no ha habido mucho movimiento, ¿el 2024 va a ser mejor? ¿Cómo lo están viendo?

Qué podría ser lo mejor, creo que la parte económica en general, por lo menos por lo que estamos escuchando aquí, no es que haya un pensamiento de que el próximo año la economía peruana la va a romper.

Esto no se ve, entonces por el tema económico en general, no esperaría un gran impulso, sin embargo, lo que se puede esperar y lo que se ve ya en otros países, es que ya la inflación va bajando, deberían también hacerlo los costos de financiamiento. Hay empresas que tiene en su balance caja y pueden aprovechar oportunidades todavía.

También hay fondos de inversión que tienen dinero por invertir, regionales, que todavía pueden aprovechar oportunidades todavía. Yo no espero que el mercado se pare, hoy en día no diría que vamos a duplicar el próximo año pero sí vamos a tener actividad de fusiones y transacciones, sin duda.

Diría que más pegada a la segunda mitad del 2024 donde ya va a estar un poco más claro el panorama...

Lo que ocurre en los procesos es que típicamente pueden planificarse con un año de anticipación muchas veces, pero en el camino ocurren muchas cosas que pueden hacer que se alarguen o se acorten un poco más. Es difícil decir si va a ser en la primera mitad o en la segunda mitad.