—¿Qué señales considera vitales en el paquete de las 25 medidas que lanzó el MEF hace unos días?

Lo que más rescato es que trate, efectivamente, de avanzar en el destrabe de proyectos con la simplificación, la remoción de los costos de transacción, que impide que proyectos importantes se den.

Me ha gustado algunas omisiones. Por ejemplo, que ya no siga acudiendo a inflar el gasto público habida cuenta de la poca efectividad que ha tenido Con Punche. Creo que tratar de irse por un tema de Servicios por Impuestos es interesante, habría que detallarlo.

El foco en las APPs es uno nuevo, el tema es que, ojalá que ásen más allá de la adjudicación porque es bastante ambicioso lo que se está dando.

—Son S/ 5 mil millones en un primer tramo y S/ 3 mil millones luego...

Correcto, es llegar a S/ 8 mil millones el próximo año en 40 proyectos. Creo que es bastante, habida cuenta del track record que no ha sido el mejor, pero no hay nada que pueda discrepar de fondo. Lo cierto es que no sé si sea suficiente para generar ese shock de expectativas que tanto se le reclama al gobierno en una coyuntura bien particular.

Creo que la oportunidad [del ministro] que se presenta mañana en CADE es precisar ciertas cosas. Pero es un poco insuficiente, tardío, como he dicho anteriormente y tratar de empujar sectores que son claves como la minería, la agroindustria, es importante.

Ha habido omisiones. Por ejemplo, muy poca mención al tema laboral, a ciertas contingencias que está asumiendo el Estado. Pero es lo que tenemos, un programa más y ojalá que ya sea el último y trabajen en resultados y no en un siguiente programa porque le resta credibilidad al gobierno estar anunciando cada dos o tres meses distintos planes de estímulo.

—¿Estas 25 medidas pueden ser entendidas en su totalidad como de mediano y largo plazo, o le parece más de corto plazo?

Hay de todo. Hay algunas que requieren aprobación del Congreso, algunas que requieren que se compre el pleito y aploquen la ley distintos estamentos del sector público. Por ejemplo, en el tema de la simplificación para fomentar la inversión en minería y destrabar proyectos mineros. No es trivial armonizar cultura, agricultura, ambiente, ese ejercicio no es trivial y minimizarlo y pensar que eso va a suponer que la inversión se va a destrabar prontamente no es realista.

—Pero la ventanilla única le parece algo positivo

Sin duda es positivo, pero no es nuevo. Acordémonos cuando se hizo Senace hace 10 años venía con el compromiso de una ventanilla única. Capaz no era digital en ese momento, pero ahora lo que tenemos es un incumplimiento total de los plazos y cuando se le ha preguntado al ministro cómo va a cambiar, qué trámite va a eliminar, no ha dado detalles.

Entonces, creo que cualquier cosa que reduzca los costos y transacción para hacer nuevos proyectos, eno hora buena. Y creo que el sector que nos puede sacar de esta situación de estancamiento estructural que estamos teniendo, es la minería, ciertamente.

Va a depender de que se compren pleitos políticos mucho más de lo que han hecho hasta la fecha. Tía María nuevamente no está en el listado de proyectos y es un proyecto donde hay una convicción, por lo menos de la empresa, de invertir en el agua que tanto se demanda en el área de influencia.

Pero no veo que la convicción que ha dado el premier y el ministro de Economía, sea compartida por el ministro de Energía y Minas. Lo escuchaba y he quedado muy decepcionado porque es bastante poco sofisticada y no ha ahondado en mayor detalle y es el sector que debe promover las inversiones que son clave para la reactivación y no quedarnos en una meseta de crecimiento, sino asporar a aumentar el crecimiento 1% o 2% a futuro.

—Hay siete proyectos en las 25 medidas por S/ 5 mil millones al 2025...

Ver para creer. Acá nos piden creer para crecer, yo diría ver para creer, porque ha habido muchos anuncios que, de cierta forma, han ido devaluando su impacto porque todo se queda en anuncios y eso le resta impacto a estas medidas.

—Una cosa que mencionó el premier en CADE fue el lanzamiento de un nuevo Reactiva antes de diciembre, ¿es una medida acertada?

No estoy tan seguro si a lo mejor el premier está un tanto desinformado, pero recordemos que Reactiva no depende del gobierno, sino de la voluntad del Banco Central. Cuando se hizo Reactiva fue en un momento de confinamiento por la pandemia, la economía colapsaba un 30% y fueron líneas del BCR garantizadas por el tesoro público.

No sé si esque eso es factible ahora. Esto iría contra la política contractiva del BCR, que está luchando contra la inflación y ahora, darle una inyección de liquidez como fue Reactiva en su momento, iría en contra de su objetivo de converger hacia el rango meta.

Quizás sea un exceso de entusiasmo y lo que ha estado pensando sea en el crédito garantizado que da Cofide, el programa MyPerú. Eso quizás sea lo que tiene en mente. Necesitamos que se mejore la capacidad de crédito de las empresas en el país.