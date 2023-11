¿Cuáles son los resultados preliminares del 2023 que pueden compartir?

Unacem en el 2022 se reorganizó y hoy funcionamos como un grupo empresarial diversificado geográficamente, concentrado en los sectores de construcción y de energía. Tenemos presencia en Chile, Perú, Ecuador y en la costa suroeste de Estados Unidos. Como grupo empresarial, el 2023 ha estado en línea con el 2022 en términos consolidados, que fue el mejor año de la historia de nosotros como grupo empresarial. La diversificación nos permitió balancear los resultados de las recuperaciones en los distintos sectores y hemos podido crecer este año de manera importante.

Consolidamos el cierre de dos adquisiciones importantes, una en el sector energético. Celepsa, nuestra empresa eléctrica, compró Termochilca, que la cerramos en el mes de mayo. Recientemente cerramos la adquisición de una empresa cementera en el Estado de California, que es adyacente a la operación que ya tenemos en Arizona. Entonces para nosotros ha sido un año de crecimiento y de resultados que se mantuvieron en línea con el 2022.

¿Cuál es la visión estratégica de esta expansión?

Se aumenta la capacidad. Nosotros, si sumamos la capacidad instalada en todos los mercados donde operamos, con esta última adquisición estamos alcanzando una capacidad instalada total de 12,5 millones de toneladas de cemento.





¿Antes de las adquisiciones de cuánto era?

Esta última adquisición fue de un millón [de toneladas]. Pasamos de 11,5 millones a 12,5 millones de toneladas. Y en el año 2022 nuestra capacidad instalada de cemento en Estados Unidos era de 700 mil toneladas y en el 2023 ampliamos y hemos pasado al cierre de este año a 2 millones de toneladas anuales.





¿El crecimiento de la capacidad es directo o va a ser paulatino?

La capacidad instalada es lo que puedes producir potencialmente. En Estados Unidos no estamos en plena capacidad aún, la alcanzaremos en dos o tres años.

¿Cuáles son las perspectivas para el 2024?

El 2024 es un año de consolidación de nuestras operaciones. Eso se va a ver en los resultados, será un año de crecimiento de ventas y de EBITDA, principalmente impulsado por las operaciones que hicimos este año.





¿Ven algunos productos en específico que van a destacar más?

Seguimos en los mismos sectores y productos. Va a haber desafíos más adelante de desarrollo de nuevos productos, pero no en el 2024.





El Fenómeno del Niño se posiciona como una posición de prevención de riesgo. ¿Hay algún plan de acción?

En el Perú estamos concentrados en la zona central, donde los efectos del Niño son menos severos comparado con el Norte o el Sur. Nuestro mayor riesgo está vinculado a los huaycos que podrían afectar la cadena de suministros, en el movimiento de materias primas. Movemos material por la Carretera Central y tenemos un negocio eléctrico, operamos una central hidroeléctrica en el Río Cañete que podría verse afectada por el tema climatológico. Pero en términos generales, los resultados del negocio nuestro no suelen ser severamente impactados.

Luego de los efectos del Niño, imagino, que habrá mayor demanda por cemento.

Tal vez ahora si se hacen medidas de prevención, encausamiento e infraestructura, probablemente eso active un poco al sector construcción. Si hubiera que hacer trabajos de reconstrucción, también.





¿Esa reactivación se ha visto hasta el momento o todavía?

No, todavía no. De hecho ahora en el CADE anunciaron que quieren invertir en obras de prevención, pero eso todavía no se traduce en el despacho de cemento.

Quiero aprovechar para mencionar que Unacem está de mentor de dos jóvenes. Un chico, que se llama Julio Barrios, es de Tarma e ingeniero de la UNI, y una chica joven que se llama Katherine, de Cajamarca, que es comunicadora y gestora social. Tuve la oportunidad de estar con ellos ahora. Creemos que es un excelente espacio para promover.





En ese sentido, ¿cuál es la línea que ustedes buscan trazar en sostenibilidad?

Sostenibilidad tiene cinco ejes: el tema de gobernanza, acción climática, gestión del medio ambiente y gestión social, economía circular y conservación de ecosistemas. Mucho énfasis en el tema de acción climática, porque la industria del cemento es muy sensible a los temas del CO2. La industria del cemento es responsables del 8% de las emisiones de CO2 a nivel global y maneja volúmenes enormes. Después del agua, el segundo material más consumido es el cemento y es una industria muy difícil de abatir. Y descarbonizar la industria es un desafío fundamental para nosotros también. Asumimos el compromiso de ser carbono neutral en 2050 y de reducir nuestra huella de carbono en 21% respecto al 2019 para el año 2030.