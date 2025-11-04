CADE Ejecutivos 2025: ¿Qué soluciones se pueden adoptar para enfrentar la inseguridad ciudadana y las economías ilegales?

Mejorar el sistema policial en el país, así como limpiar el sistema judicial y reformar el penitenciario son algunos de los puntos considerados para tratar la problemática de inseguridad en el país, de acuerdo con los panelistas del espacio de diálogo ‘Sin seguridad pública no hay economía ni democracia: ¿cómo enfrentamos las economías ilegales y la corrupción’, llevado a cabo en la primera jornada de CADE Ejecutivos 2025.

En este espacio, Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, sostuvo que existen dos problemas que han propiciado la actual situación de violencia en el país: la presencia de delincuentes venezolanos y el cambio del sistema judicial en favor de la Fiscalía por encima de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En ese sentido, apuntó que no solo se requiere de una reforma del sistema de justicia, sino que se aplique una limpieza en dicho poder del Estado.

“Si pensamos que con métodos normales vamos a solucionar un problema que ha rebasado largamente la capacidad de las instituciones para enfrentarlo, estamos equivocados. Hay que tomar soluciones radicales [para resolver los problemas de seguridad ciudadana]“, expresó Rospigliosi.

A su vez, Juan Villarán, exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Justicia, y exvicepresidente del INPE, apuntó que las economías ilegales movilizan un monto cercano a los US$20.000 millones en conjunto, representando un 7% del PBI. Frente a ello, los presupuestos de los sectores de Interior y Defensa alcanzan unidos los US$6.000 millones, agregó.

De no tratarse con una estrategia integral la problemática de las economías ilegales, se podría expandir ello, incluyendo al sistema electoral, añadió.

Por su parte, Francisco Calisto, vicealmirante en retiro de la Marino de Guerra del Perú, se refirió al último estado de emergencia, aplicado en la actual gestión de José Jerí. Sobre ello, indicó que la ayuda de las Fuerzas Armadas a la PNP se basa en el reconocimiento de que la Policía está sobrepasada en su capacidad para resolver el problema de inseguridad.

“Es un error, porque aceptas de arranque que estás en desventaja ante tu adversario”, comentó.

Estrategia

¿Cómo se puede mejorar la situación de inseguridad en el país? Para Villarán, se deben de tomar en cuenta cuatro pilares.

El primero es la determinar quién debe conducir el cambio en inseguridad, a nivel normativo y ejecutivo. En ese sentido, consideró que el órgano central deben de ser los más altos niveles pertinentes del Poder Ejecutivo, al igual que las autoridades castrenses, penitenciarias y de inteligencia.

Panel 'Sin seguridad pública no hay economía ni democracia. ¿Cómo enfrentamos las economías ilegales y la corrupción?' en CADE Ejecutivos 2025. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

El segundo eje estructural es la PNP, con una mejor gestión a través de dos líneas de carrera, como seguridad y orden interno e investigación criminal, además de las grandes unidades especializadas.

El tercer eje es una reforma del sistema penitenciario, con la construcción de tres megapenales de alta seguridad para 10.000 internos en el país, con nuevos pabellones de máxima seguridad en cárceles existentes, así como el deshacinamiento a través de grilletes electrónicos para presos no peligrosos y contar con cárceles productivas a través del mecanismos de asociaciones público privadas.

Asimismo, consideró que se deben de aplicar reformas para finalizar el proceso de formalización minera del Reinfo, además de contar con una Ley de minería artesanal y de pequeña escala.

Por su parte, Calisto señaló que la solución a la inseguridad en el país debe contemplar planes a nivel estratégico, con una mejor articulación del de seguridad desde el serenazgo hasta el INPE; a nivel operativo y a nivel táctico, donde la Policía debe tener “una acción más activa y táctica”.

Para Rospigliosi, se debe contar con políticas anticorrupción. Esto debido a que la Policía tiene una propensión natural a la corrupción, consideró. Además, sostuvo que la PNP tiene problemas de gestión de recursos y de calidad por las escuelas policiales.

Además, apuntó que también se debe desarrollar una estrategia que combine las labores de investigación con las de acción policial. “Hay buenos investigadores y hay unidades de combate urbano como la ‘swat’ que son excelentes. Estamos ante una delincuencia muy violenta y necesitamos eso”, expresó.

A ello, el presidente encargado del Congreso agregó que espera que el siguiente gobierno tenga el liderazgo suficiente para emprender con firmeza la lucha contra la delincuencia y sin temor a recibir críticas.