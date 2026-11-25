El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) apunta a movilizar US$1.500 millones en los próximos cinco años para los gobiernos locales de la región, sostuvo su presidente ejecutivo Sergio Díaz-Granados, durante su participación en Cade Ejecutivos 2026.

En el panel “¿Cómo puede el crecimiento económico llegar a todo un país y no solo a una parte de él?“, sostuvo que con ello se buscan acompañar esfuerzos en obras de agua y saneamiento, transportes, conexión vial y proyectos productivos. Agregó que en estos últimos cinco años han movilizado cerca de US$9.000 millones.

Aglomeración

En su exposición, sostuvo que existe una gran contradicción en América Latina y el Caribe, debido a que la aglomeración de personas en una ciudad ha disminuido la productividad, presentándose problemas en el tiempo de recorrido en las ciudades, en la calidad del aire y un desorden que contribuye a la informalidad.

“Se supone que la aglomeración o estar cerca nos debería hacer más productivos y hemos desafiado esa regla en América Latina”, indicó.

En el caso de Lima, el presidente ejecutivo de CAF apuntó que en esta ciudad un conductor puede perder cerca de 195 horas en el tráfico al año, además de que tiene entre tres y cuatro veces más la cantidad de partículas finas en el aire de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

A nivel de la región, indicó que uno de cada cinco habitantes vive en un asentamiento informal, sin títulos o accesos de servicios públicos. Además, de 40 de las 50 ciudades más violentas a nivel mundial se encuentran en la región, añadió.

Díaz-Granados señaló que estas problemáticas no se resuelven solo desde el gobierno central, sino que debe haber una participación de los gobiernos locales.

En ese sentido, hizo una reflexión sobre la descentralización en los países, considerando un enfoque asimétrico -como ocurrió en España- donde las competencias otorgadas a las ciudades consideren su tamaños. Asimismo, sostuvo que, bajo el caso colombiano, la geografía y la economía en base a exportaciones de café determinaron la situación de las ciudades y moldearon las normas del país.

Otro punto importante es el diálogo que debe haber entre el sector público y el privado a niveles de gobiernos locales para impulsar el crecimiento económico de las localidades.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. (Foto: Joel Alonzo)

Perú

Durante su participación en Cade Ejecutivos, Díaz-Granados indicó que la apuesta de CAF por el Perú es que este país sea un ‘hub’ logístico y productivo del Pacífico Sur.

Es así que, indicó, se viene trabajando en la logística, conectividad y energía, transformación productiva, ciudades seguras, la seguridad hídrica y la resiliencia climática, así como el capital humano y la inclusión social.

Recordó que el banco multilateral viene trabajando en el eje Chancay-Callao, en el acceso vial de la ruta Cusco-Choquequirao-Machu Picchu, así como en las playas del norte y en los sistemas de transporte de Trujillo.

Abrir el mercado aéreo

En otro momento de su exposición, Díaz-Granado dijo que se debe trabajar en tener “cielos abiertos” dentro del área andina para aumentar la conectividad en la región. En ese sentido, indicó que se deben retirar las restricciones en el mercado áereo andino.

Justamente, el presidente ejecutivo de CAF apuntó que el negocio aéreo va a crecer en la región, con las expectativas de Copa Airlines de adquirir 100 nuevos aviones y de Avianca en invertir casi US$3.000 millones en nuevos aviones.

Esto también responde a que, indicó, el principal mercado de turismo de un país son las naciones vecinas.

“Necesitamos acompañar la regulación para que ese crecimiento de rutas se dé al interior de nuestra región y los primeros visitantes que tiene que atraer el Perú tienen que ser sus vecinos, luego la gente que está en su país”, expresó.