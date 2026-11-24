Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), sostuvo que las empresas latinoamericanas pueden aprovechar el reordenamiento de la economía mundial si ganan escala y forman alianzas fuera de sus mercados. La empresaria española hizo ese planteamiento en la primera jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco.

MIRA AQUÍ: La IA puede ayudar a la Sunat a incorporar a más pequeños negocios al sistema tributario

Vilanova fue la expositora de la conferencia principal sobre globalización, que abordó el lugar de América Latina en el nuevo escenario mundial y las oportunidades para las empresas peruanas. Fernando Zavala, CEO de Intercorp, moderó la sesión.

Además, explicó que los países buscan asegurar el suministro de minerales para la transición energética y de alimentos para sus poblaciones. A su juicio, América Latina cuenta con esos recursos, aunque todavía tiene dificultades para convertirlos en influencia internacional.

“Tenemos el poder, tenemos lo que el mundo quiere, pero no tenemos la influencia”, afirmó.

Como ejemplo de cómo ganar escala, recordó que varias compañías españolas utilizaron su presencia en América Latina para internacionalizarse. Añadió que ahora hay empresas latinoamericanas que se establecen en España y usan ese mercado como base para expandirse a otros países.

Durante el diálogo, Zavala sostuvo que las empresas deben prepararse para actuar en distintos escenarios en un entorno que cambia con rapidez. Vilanova añadió que esa incertidumbre exige seguir de cerca los cambios tecnológicos y los mercados en los que operan.

Al cierre de la sesión, Vilanova anunció que el Ceapi traerá al Perú a 40 empresarios de España, México, Chile y Colombia interesados en invertir en el país.