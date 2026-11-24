Este martes se dio inicio al Cade Ejecutivos 2026, evento que reúne en Cusco a líderes ejecutivos, empresarios y autoridades del país. Como señaló Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, el lema de esta edición es ‘Unidos para avanzar’, buscando reconocer propósitos comunes, así como liderazgos que se traduzcan en decisiones y resultados para el Perú.

En la inauguración del evento, Galdos hizo mención de los recursos naturales, la creatividad y capacidad emprendedora del país, pero que ello aún no se ha transformado en una prosperidad compartida.

Por ello, indicó que el éxito empresarial es valioso para avanzar, pero que el liderazgo verdadero transciende de los intereses propios y contribuye al bienestar de la sociedad.

“No podemos aspirar a empresas sostenibles mientras aceptamos que millones de peruanos carezcan de servicios básicos y oportunidades fundamentales. No podemos seguir esperando a que los líderes políticos construyan el país que necesitamos para prosperar. ¿De qué nos sirve haber aprendido a transformar nuestras empresas si no somos capaces de contribuir a transformar nuestros país?“, expresó ante los asistentes a la presente edición de Cade Ejecutivos.

En el inicio del primer día, Galdos apuntó que una responsabilidad que tienen los empresarios es el fortalecimiento de la institucionalidad, la promoción del crecimiento económico, el impulso de una educación de calidad y el cierre de brechas de infraestructura.

También sostuvo que un compromiso requiere de acciones y resultados, para no ser una oportunidad perdida.

“El crecimiento económico es indispensable, pero no es el destino final: es el medio para mejorar la vida de las personas, porque la verdadera riqueza de una nación no está solo en lo que posee, sino en las oportunidades que ofrece a sus ciudadanos”, acotó.

Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, durante la inauguración de Cade Ejecutivos 2026. (Foto: Joel Alonzo)

Propósitos

A su vez, Rolando Arellano Cueva, presidente de Cade Ejecutivos 2026, señaló que este evento se ha organizado con los propósitos de descubrir oportunidades para un desarrollo justo y rentable, el conocimiento de herramientas y recursos, y el inicio de nuevas relaciones de colaboración.

En ese sentido, recordó la estabilidad de la economía con la expectativa de un crecimiento de 3,2% para este año, así como la solidez del sol peruano. Asimismo, señaló que el PBI per cápita peruano se encuentra en el nivel más alto de nuestra historia.

Sin embargo, también sostuvo que los beneficios de crecimiento no han alcanzado a todos los peruanos, observando que hay ciudades y sectores que progresan, pero otros que se han quedado rezagados.

En ese sentido, señaló que pese a las condiciones favorables no se ha tenido un avance rápido en el desarrollo, por lo que planteó que un problema es la desconfianza hacia la otra persona.

“No hemos convertido nuestro enorme esfuerzo individual en esfuerzo colectivo”, indicó.

Por ello, consideró que el avance colectivo significa un desarrollo más rápido y unido, tomando en cuenta la tradición incaica de la colaboración mutua.