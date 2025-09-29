CAF advierte que uno de cada tres latinoamericanos sigue en pobreza y que la productividad ha retrocedido en dos décadas

La CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– alertó que el crecimiento económico de la región en las últimas dos décadas ha dependido más de la acumulación de capital que de mejoras en productividad; un aspecto que plantea grandes desafíos para Latinoamérica en adelante.

“Uno de cada tres latinoamericanos sigue en situación de pobreza y uno de cada diez en pobreza extrema, a pesar de que el PBI per cápita creció 42% desde el 2000”, señaló Verónica Frisancho, gerenta de Conocimiento de CAF, durante la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo (RED), que celebra su vigésimo aniversario bajo el lema “Conocimiento que transforma”, y que tuvo como sede las instalaciones del edificio histórico de El Comercio.

Frisancho advirtió, incluso, que la productividad ha retrocedido en algunos países y explicó que este retroceso implica que las economías están usando más recursos para producir lo mismo, lo que limita el potencial de crecimiento a largo plazo si no se revierte.

“El tiempo del bono demográfico se está acabando y debemos planificar ya para un escenario con mayores presiones fiscales", dijo Verónica Frisancho.

La especialista de CAF remarcó que América Latina enfrenta tres transiciones simultáneas —demográfica, energética y digital— que pondrán mayor presión sobre los sistemas de salud y las finanzas públicas.

En esa línea, subrayó que el desarrollo sostenible requiere avanzar simultáneamente en prosperidad económica, inclusión social y sostenibilidad ambiental, e hizo un llamado a los países de la región a aprovechar la oportunidad de impulsar políticas de innovación, integración y reducción de la informalidad.

Frisancho agregó que el estudio identifica oportunidades en sectores estratégicos como el agro tecnificado, la biotecnología y los minerales críticos, donde la región puede agregar valor y diversificar sus exportaciones.

“El capital humano es tan importante como la infraestructura física: si no avanzamos en ambos frentes, no tendremos crecimiento sostenible", anotó el ministro Pérez Reyes.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, coincidió en la urgencia de cerrar brechas de infraestructura y capital humano para que el crecimiento sea inclusivo.

“No basta con construir colegios y hospitales; necesitamos reglas de juego que garanticen calidad en los servicios, así como mecanismos de financiamiento sostenibles para mantenerlos en el tiempo”, afirmó.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó que el RED se ha consolidado como una herramienta clave para diseñar políticas públicas y convertir conocimiento en acción. “No podemos desaprovechar esta oportunidad histórica para transformar nuestros retos en crecimiento sostenible”, anotó.

“Latinoamérica tiene ventajas únicas para liderar la transición verde, pero requiere instituciones fuertes y visión de largo plazo", sostuvo Díaz-Granados

El RED 2025 propone como ejes de acción reducir la informalidad, impulsar la innovación y profundizar la integración comercial, además de potenciar sectores estratégicos como el agro tecnificado, la biotecnología y los minerales críticos.