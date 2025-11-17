El directorio de CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobó en Reunión Extraordinaria un préstamo de liquidez por hasta US$550 millones a favor de Bolivia, materializando así la primera operación concreta del Programa de Apoyo para la Recuperación Económica (PAREC) que el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, presentó recientemente al presidente Rodrigo Paz Pereira.

“Bolivia es un socio estratégico de primer orden para CAF y un país miembro fundador con el cual mantenemos una estrecha relación. El país cuenta con un gran potencial de desarrollo basado en su riqueza natural y su diversidad cultural. Con el Programa de Apoyo para Bolivia queremos acompañar al nuevo gobierno en la transformación de los desafíos estructurales en oportunidades concretas de crecimiento sostenible, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica, mejorando la conectividad regional y priorizando el bienestar de millones de bolivianos”, manifestó el titular de CAF.

Este préstamo de liquidez que CAF pone a disposición de Bolivia en el corto plazo, consolida a la institución como el primer organismo multilateral en presentar una propuesta concreta de apoyo al país en su nuevo período de gobierno.

El préstamo aprobado forma parte de un programa que contempla canalizar recursos por hasta US$3.100 millones en los próximos cinco años mediante iniciativas y proyectos que deberán ser aprobados por el Directorio de la institución, y se inscribe dentro de uno de los cuatro pilares con los que se proyecta acompañar las prioridades del crecimiento económico del país y que justamente es la estabilización macroeconómica.

Los otros tres pilares del programa se encuentran enfocados en integración nacional y regional, bienestar e inclusión social con perspectiva de género, sostenibilidad ambiental y acción climática.

“La operación aprobada fortalece la capacidad del Estado boliviano para cumplir con sus compromisos financieros inmediatos, al tiempo que genera certidumbre y predictibilidad para el desarrollo del programa de reformas económicas que impulsará la reactivación productiva y el bienestar social”, explicó el CAF.