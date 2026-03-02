Escuchar
El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) avanzó en la estructuración financiera del corredor turístico Cusco–Choquequirao, una operación que podría bordear los US$ 300 millones y que busca ampliar el circuito surandino más allá de Machu Picchu. El anuncio se realizó en Lima durante el foro “Diversificación de la oferta turística en el Perú”, organizado por la entidad en el marco de su Directorio.

