El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) avanzó en la estructuración financiera del corredor turístico Cusco–Choquequirao, una operación que podría bordear los US$ 300 millones y que busca ampliar el circuito surandino más allá de Machu Picchu. El anuncio se realizó en Lima durante el foro “Diversificación de la oferta turística en el Perú”, organizado por la entidad en el marco de su Directorio.

Óscar Rueda García, director de Turismo Sostenible de CAF, explicó que el objetivo era complementar la oferta existente y distribuir mejor los flujos turísticos. “No se trata de restarle protagonismo a Machu Picchu, sino de aprovechar su posicionamiento para fortalecer otros destinos y aumentar la permanencia del visitante”, afirmó.

En paralelo, la entidad confirmó que trabajaba en la estructuración del corredor de Playas del Norte, concebido como una franja de aproximadamente 250 kilómetros que integraría infraestructura vial, planificación territorial y servicios asociados al surf, la gastronomía y la naturaleza.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados Guida, sostuvo que el turismo se había consolidado como un sector estratégico para la banca de desarrollo por su impacto económico y social. “Es el mayor generador de empleo para mujeres y jóvenes en América Latina y el que tiene mayor capacidad de llegar a territorios apartados”, señaló.

Durante la conferencia, se destacó que el país cerró el 2024 con 4,1 millones de visitantes —3,4 millones de turistas internacionales y 741.000 excursionistas (visitantes sin pernocte)— y con ingresos por US$ 3.700 millones, ubicándose entre los diez países con mejor desempeño turístico del año. La directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, sostuvo que la tendencia global apuntaba a experiencias de mayor contenido cultural. “El viajero de hoy quiere entender la historia detrás de cada destino; ahí es donde los productos culturales pueden capturar mayor valor”, indicó.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, recordó que el turismo generó en 2025 alrededor de 1,5 millones de empleos directos e indirectos y aportó 3,3% del PBI, consolidándose como el tercer sector generador de divisas. “Cuando el Estado invierte estratégicamente en infraestructura y conectividad, genera confianza y crea condiciones para que el sector privado amplíe la oferta”, afirmó.

Fernando Munive, director general de Estrategia Turística del Mincetur, detalló que el sector proyectaba elevar la inversión pública turística a aproximadamente S/ 3.300 millones en los próximos cinco años, frente a los S/ 821 millones ejecutados en las últimas dos décadas, mediante programas multinivel que integren transporte, saneamiento y puesta en valor de destinos.

Como parte de la estrategia de diversificación, se formalizó además un Memorando de Entendimiento entre CAF, ONU Turismo y la Cátedra Vargas Llosa para desarrollar una ruta turística literaria inspirada en la vida y obra del Nobel peruano, como nuevo producto de mayor valor agregado para el sector.