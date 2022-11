El Congreso había aprobado que las cajas con activos superiores a las 75.000 UIT y tres años de funcionamiento puedan emitir tarjetas de crédito y débito sin la autorización de la SBS; además de excluir a estas, a su federación y a su fondo de los sistemas de administración financiera del sector público, entre otros puntos.

Sobre el particular, la presidenta de la Comisión de Economía, Rosangella Barbarán, dijo a El Comercio que su despacho revisará las observaciones para determinar si se allanan o insisten con la norma. Pero, a su vez, aseveró: “Es importante que se apruebe la norma que beneficia a los peruanos”, dejando abierta la posibilidad de la insistencia, una decisión que el presidente de la Federación de Cajas Municipales, Jorge Solís, ha dicho que pedirá al Congreso.

La posición de la SBS

A decir de Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, la observación de su representada no responde a un criterio de discriminación, sino a que las exigencias regulatorias que deben cumplir las entidades dependen de las operaciones que les permite su licencia.

Explicó que, por ejemplo, al ser más amplio el número de operaciones de la licencia de un banco que de una caja rural, el banco debe cumplir un mayor número de procedimientos regulatorios que la caja. De ahí, la importancia de que las cajas municipales cumplan determinados procedimientos para emitir tarjetas, dado que este producto no estaba en sus licencias.

“Los procedimientos o revisiones [requisitos regulatorios] valen para cualquier operación que no esté en el listado de operaciones que es inherente a la licencia de las entidades”, precisó Mogrovejo.

“Más bien, hemos hecho un proceso simplificado, porque las cajas municipales que tienen clasificación de B y manejan tarjetas de débito ya han hecho buena parte del camino, pero les falta la revisión final que es lo último que tiene que ver con la tarjeta de crédito”, indicó el funcionario a este Diario.

De acuerdo con Mogrovejo, a la fecha no se encuentra ningún procedimiento de alguna caja para emitir tarjetas de crédito, lo que podría denotar que, por el momento, no existe el interés de estas entidades.

“Cuando nos hemos reunido con las cajas para conversar sobre sus planes futuros y hemos tocado el tema de tarjetas de crédito, ninguna nos ha dicho: presentaré el expediente el mes que viene. La que sí lo hizo fue Caja Cusco”, comentó.

De otro lado, Mogrovejo aclaró que la única observación que la SBS ha realizado a la norma del Congreso es sobre la emisión de tarjetas, porque en lo que se refiere al resto, dicha ley tiene muchos aspectos positivos que la SBS ha dado su visto bueno.

Discrepancias entre los expertos

Las opiniones de los expertos sobre los argumentos de la SBS y del MEF para observar la norma del Congreso están divididas, debido a la necesidad de mayor competencia en el sistema financiero.

Juan José Marthans, director del área de Economía del PAD- Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, dijo que está de acuerdo en que, en forma progresiva, las cajas emitan tarjetas, pero deben hacerlo solo las de mejor ‘performance’, es decir, las que cumplen los requisitos mínimos que exige la SBS.

“No se trata de establecer vallas en función de UIT, sino que el supervisor tiene que estar absolutamente claro de que las entidades que empiezan a trabajar con este tipo de instrumentos [como las tarjetas de crédito] estén calificadas y puedan administrar bien los riesgos que ello implica”, manifestó Marthans, quien fue jefe de la SBS.

Sobre las observaciones del MEF, señaló que se debe tener cuidado con someter a una ‘camisa de fuerza’ a las cajas porque se les puede hacer un gran daño. Por ello, Marthans recomendó al Poder Ejecutivo reevaluar su observación.

“Las cajas municipales están fiscalizadas por varios frentes. Las evalúa la Contraloría, la SBS, los gobiernos municipales y las calificadoras de riesgo. Diría no más mecanismos de regulación directos e indirectos [a las cajas municipales] ni por parte del Ejecutivo ni otro tipo de entidad”, exhortó.

María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic Legal, sostuvo que las observaciones de la SBS están amparadas en los objetivos regulatorios que le corresponde cautelar.

La experta manifestó que los eventos de riesgo operacional más relevantes en el negocio de tarjetas de crédito son los de fraude, que han venido en aumento, por lo cual, consideró que “justifica un control previo a cargo del supervisor, en términos de conocimiento del tipo de tecnología y procesos involucrados”.

Por su parte, Rolando Castellares, socio del Estudio Castellares, dijo que no está de acuerdo con la observación de la SBS de que las cajas no cuentan con respaldo y capacidades técnicas para emitir tarjetas. Sin embargo, señaló que la norma no toma en cuenta que, para esa operación, independientemente de la entidad, se requiere el cumplimiento de normas especiales emitidas por la SBS.

“Debería precisarse, en la Ley que se propone, que las CMAC que reúnan esas dos condiciones [UIT y antigüedad] puedan, sin solicitar autorización especial previa de la SBS, emitir Tarjetas, cumpliendo las normas generales que la SBS tenga dictadas para ese producto como el Reglamento de Tarjetas, que contiene todas las exigencias operativas y tecnológicas para los emisores”, dijo el experto en derecho bancario.

“Así, la SBS podrá siempre tener el control del cumplimiento de estas exigencias y gestión integral de riesgos y se evitaría toda discriminación entre empresas respecto a una misma operación”, agregó Castellares, tras resaltar que no resulta equitativo que las cajas municipales que tienen las mismas exigencias de capital que, por ejemplo, las empresas financieras no puedan emitir tarjetas de crédito desde un inicio como sí lo pueden hacer las otras entidades.

“La Ley General [del Sistema Financiero] señala que no puede hacerse distingos entre empresas de distinta naturaleza en lo referido a una misma operación”, subrayó.

Para el profesor de la Universidad George Mason, en EE.UU., César Martinelli, se debe sacar del control del Estado a las cajas para aumentar la competencia en el sector, que está concentrado por cuatro bancos.

“Con mil perdones para mis amigos de la SBS y el MEF, [las observaciones a la norma] es un intento muy controlista. Es curioso que el Congreso esté empujando desregular e introducir competencia y que el aparato tecnocrático del Estado sea el que este empujando que las cajas sigan como eran los bancos estatales en el pasado, cuando lo que hace falta es inclusión financiera, que haya más gente que use tarjetas de crédito y débito”, manifestó el economista peruano.

“Se han revertido los roles. Por lo general, el Congreso es el controlista y el Ministerio de Economía y la Superintendencia [de Banca] deberían ser más pro mercado. Es curioso que cuando hay una iniciativa más o menos razonable para aumentar la inclusión financiera, la primera reacción es de rechazo”, agregó.

A decir de Martinelli, existe mucho miedo a la competencia por parte de los reguladores. Dijo que si bien existen riesgos derivados de las tarjetas, estos los entienden muy bien compañías como Visa y Mastercard, que no otorgan sus franquicias así no más.

Para Martinelli, la posición de la SBS sobre los riegos de pérdidas que expone a las cajas la emisión de tarjetas de crédito sin su autorización es “alarmista” y totalmente “paternalista”.

“La SBS dice que tiene un método simplificado, pero no debe ser muy simple si es que existen cajas interesadas y nadie lo ha hecho. [...] Lo que queremos es que haya formalización como tarjetas de débito y tarjetas de crédito, más gente con cuentas bancarias]”, sostuvo Martinelli.

“Todo esto lo digo con mucho respeto. Le tengo mucho respeto a Socorro [Heysen], pero todo esto son instintos controlistas”, subrayó.

Hay que indicar que este Diario alcanzó el documento de observaciones del Ejecutivo a cada uno de los entrevistados, a excepto del representante de la SBS, para conocer sus opiniones.