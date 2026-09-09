El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori este jueves 10 de septiembre. Foto: Alex Brandon / POOL / AFP
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori este jueves 10 de septiembre. Foto: Alex Brandon / POOL / AFP
/ ALEX BRANDON
Por Redacción EC

Ante la llegada a Lima del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que este hecho representa una oportunidad para fortalecer la relación bilateral y avanzar hacia una agenda económica y estratégica de largo plazo con EE.UU. El gremio empresarial planteó que esta nueva etapa debe sustentarse en la confianza, el respeto mutuo y el beneficio recíproco entre ambos países.

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