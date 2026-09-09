Ante la llegada a Lima del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que este hecho representa una oportunidad para fortalecer la relación bilateral y avanzar hacia una agenda económica y estratégica de largo plazo con EE.UU. El gremio empresarial planteó que esta nueva etapa debe sustentarse en la confianza, el respeto mutuo y el beneficio recíproco entre ambos países.

A través de un comunicado, la CCL sostuvo que el Perú debe mantener una política exterior “pragmática, equilibrada y abierta al mundo”, fortaleciendo sus vínculos con Estados Unidos y, paralelamente, desarrollando relaciones constructivas con las principales economías y potencias globales. Por ello, señaló que una mayor cooperación bilateral debería traducirse en oportunidades concretas de inversión, comercio, tecnología y generación de empleo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sale del aeropuerto internacional Ernesto Cortizzos en Barranquilla, Colombia, el 9 de septiembre de 2026. Foto: FERNANDO VERGARA / PISCINA / AFP / FERNANDO VERGARA

“Esta nueva etapa debe traducirse en más inversión, comercio, tecnología, empleo y oportunidades. Para ello, resulta fundamental promover inversión privada de largo plazo, con seguridad jurídica, respeto a los contratos, predictibilidad regulatoria y pleno respeto al Estado de derecho”, resaltó el gremio empresarial.

Asimismo, consideró prioritario que los gobiernos de Perú y Estados Unidos impulsen la negociación y suscripción de un Convenio para Evitar la Doble Imposición.

Según la CCL, este acuerdo permitiría brindar mayor certeza tributaria y facilitar las inversiones y operaciones empresariales entre ambos países, contribuyendo a dar un nuevo impulso a las relaciones comerciales. La institución también enfatizó que cualquier relación internacional debe desarrollarse respetando la soberanía nacional, las leyes y los marcos institucionales de cada Estado.

Comunicado de la CCL

Marco Rubio se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori

El pronunciamiento empresarial se produce en el marco de la visita de Marco Rubio al Perú. El secretario de Estado estadounidense llegará este miércoles 9 de septiembre por la tarde, después de visitar Ecuador y Colombia, y este jueves tiene previsto reunirse con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la agenda oficial citada, ambos abordarán asuntos de interés común, entre ellos el fortalecimiento de la cooperación frente al fenómeno El Niño, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada transnacional, defensa, promoción de inversiones y comercio bilateral.

Antes de acudir a Palacio de Gobierno, Rubio será recibido con honores en la Torre Tagle, sede de la Cancillería, por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Marco Rubio visitará el Perú en una gira que incluye a Colombia y Ecuador. (Foto: AFP)

Rubio destaca relación con el Perú

En una columna de opinión publicada en El Comercio, Rubio manifestó su expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori y proyectar hacia el futuro los 200 años de historia compartida entre Perú y Estados Unidos.

El funcionario estadounidense también calificó al Perú como un “importante aliado extra-OTAN” y señaló que el país está siendo incorporado al denominado Escudo de las Américas (Shield of the Americas), iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar esfuerzos de los países de la región frente a organizaciones criminales y amenazas transnacionales.

En este contexto, la CCL reafirmó su apuesta por una relación Perú-Estados Unidos “más sólida, moderna y orientada a resultados”, con énfasis en la ampliación del comercio, la inversión y la cooperación, dentro de una política de apertura económica y relacionamiento equilibrado con los principales socios internacionales.