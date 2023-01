—A la fecha, ¿cuál es el diagnóstico que pueden realizar de la situación actual?

Está todo bloqueado y hay más de S/850 millones diarios de pérdidas [en Puno]. Sin un horizonte claro al momento de recuperación o cese de la medida de protesta.

—¿Mantienen conversación con el Gobierno?

Estamos en esa coordinación para lograr comunicación con el Gobierno y también con nuestro gobierno regional para concretar alguna salida. Hasta ayer, la actividad estaba muy difícil.

—¿Cuál es su percepción?

La medida de protesta está muy fuerte. La gente está aislada, un poco acongojada. En la Cámara de Comercio estamos viendo una manera de comunicación y resolver el conflicto social. El tema económico se va a dar muy rápidamente si resolvemos el tema social. Lo fundamental en estos momentos es el tema social. [...] Es el día cuatro [de paralización].

—A su criterio, ¿cuál sería el camino más viable para enfrentar la crisis actual?

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que comprender que la medida de protesta no obedece a un tema político esencialmente. Si bien lo dirige un grupo político –que no conocemos–, es más que todo [...] un tema cultural. En ese sentido, los que vivimos en Puno tenemos que sensibilizarnos con la crisis de varios temas, como es la [situación] de las personas que han fallecido y que merecen una justicia rápida. Estamos en una región donde predomina más el tema cultural, y esa mirada no se tiene desde Lima y el Congreso.

—En contraste con el año pasado, ¿cómo iba su recuperación hasta la fecha?

En los semestres del año, estábamos en turismo en un 45% de recuperación, comparado con el 2019. [Ahora] estamos en una [situación] parecida a la crisis sanitaria. Está todo cerrado, especialmente la actividad de comercio y turismo.

—¿Cuáles son las principales actividades económicas que impulsan la economía de la región?

El comercio, agroexportación, piscicultura, minería y turismo; entre otras actividades comerciales.

—Además del turismo, ¿qué otros rubros vienen siendo impactados?

Los más afectados en realidad son las mypes, la economía del día a día. Los que están en los mercados y plazas, lugares donde la gente trabaja para comer hoy. Esos son los sectores más vulnerables. El problema es mayor en el tema de los créditos de las empresas [como] Reactiva Perú. Ahí está afectando mayormente. En ese sentido, es prioritario a nivel nacional mirar que el sur del Perú necesita resolver el tema social pronto.

—¿Se han reunido con empresarios del sector en Puno?

Claro. Tenemos comunicación por WhatsApp, por las redes. Frente a esta situación, todos están solidarizados acá en Puno: los medios de comunicación, las autoridades... Todos están solidarizados con la medida de protesta que existe, no hay otra alternativa.

—Con respecto a la fiesta de la Virgen de la Candelaria, ¿qué perspectivas manejan?

En este momento nadie está pensando en la [fiesta de la Virgen] de la Candelaria. Estamos más [enfocados] en la crisis social y viendo cómo buscamos una vía de comunicación. La Candelaria ha pasado a segundo plano.

—De alcanzar conversación con el Gobierno, ¿cuáles serán sus planteamientos?

Lo fundamental que vamos a transmitir es que debe haber una comunicación más asertiva a la población, especialmente a [aquella] más abandonada. Lo que falta en este momento es la comunicación. Las redes sociales lo que están difundiendo más es odio de ambos lados.