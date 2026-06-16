Pero este año la campaña ha iniciado de manera diferente. José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), señala que el primer fin de semana de junio, que usualmente ya muestra actividad, estuvo dedicado a la jornada electoral, lo que naturalmente postergó las salidas de compras de las familias. No obstante, la buena noticia, destaca, es que la inauguración del Mundial el 11 de junio ha acelerando esa activación y que la incertidumbre electoral irá disminuyendo en los próximos días.

De hecho, en el gremio estiman que para junio, mes de la campaña del Día del Padre, los centros comerciales alcanzarán ventas cercanas a los S/3.200 millones, un 7% más que en junio de 2025, “un crecimiento por encima de lo esperado impulsado por un factor que no estuvo presente en la campañas anteriores: el Mundial”, remarca.

El Día del Padre es una fecha en que se reconoce la labor de los padres (Foto: Diseñado por Freepik)

Por su parte, desde el gremio de retail y distribución de la CCL, proyectan un crecimiento de entre 3% y 5%, con ventas entre los S/4.142 millones y los S/4.222 millones entre todas las tiendas retail y ‘malls’. Si bien las proyecciones son favorables, Leslie Passalacqua, presidenta del gremio empresarial, indica que existe cierta cautela entre los consumidores debido al contexto electoral.

“El consumidor peruano está siendo selectivo y cuidadoso con su presupuesto debido al tema electoral, pero flexibiliza esa cautela cuando encuentra un alto valor emocional, como celebrar a papá, o un incentivo de entretenimiento como el Mundial”, indicó.

Contreras agrega que el Día del Padre es una de las campañas más importantes del año para los ‘malls’, siendo que junio representa más de 7% de las ventas anuales del sector. “Esperamos que esta celebración sumada al Mundial active los ‘malls’ en lo que resta del mes. De hecho, el año pasado, el sábado previo al día central, fue el de mayor afluencia del mes, con 17% más de visitas que un sábado regular. Este año esperamos que ese patrón se repita con más fuerza y que el 20 de junio sea el día con mayor afluencia del mes”, anota el ejecutivo.

Mundial 2026. / CHANDAN KHANNA

Es más, asegura que el Mundial aporta alrededor de 2 puntos porcentuales adicionales, por lo que sin este torneo, junio crecería en torno al 5% (con el torneo estiman que llegue al 7%). Y dado que el Mundial seguirá hasta el 19 de julio, se espera que esta campaña se enlace con la de Fiestas Patrias.

Passalacqua coincide con ello y señala que la campaña del Día del Padre será importante para consolidar el desempeño del retail durante el segundo trimestre del año, en un escenario que sigue marcado por la cautela poselectoral. Añade que si el impacto del Mundial y las estrategias comerciales se capitalizan adecuadamente, el retail podría cerrar el segundo trimestre con mejores perspectivas para la segunda mitad del año.

A nivel del ticket promedio, por un lado, Contreras indica que esperan que este se ubique alrededor de S/ 425, un 7% más que el del año pasado. “Como las visitas se mantienen estables, el crecimiento de las ventas de junio viene, sobre todo, por un mayor gasto por visita, relacionado a compras de mayor valor como televisores o tecnología por el Mundial. Mientras que el gremio de retail estimó que el ticket promedio por persona sea entre S/ 150 y S/ 220 por persona, menor que el año pasado, cuando superó los S/ 250, esto porque las ventas responderán a una mayor actividad comercial impulsada por promociones, descuentos y por el Mundial.

(Fuente: El Peruano)

Desde Real Plaza, con 21 centros comerciales en el país, estiman que tendrá un crecimiento de 12% al 15% respecto al año pasado para esta campaña. ″Para este año proyectamos que solo la semana de la campaña supere los S/ 200 millones en ventas de locatarios. El sábado previo al Día del Padre, que es el día pico de compra de regalos, se posiciona entre los días de mayor venta del año. Eso habla de una campaña con peso real en el calendario comercial del año“, comenta Carmen Salhua, gerente de Business Intelligence, Analytics & Digital.

La semana del Día del Padre, agrega,puede aportar un 10% adicional de una semana regular en junio.

Tiempos de compra y categorías mundialistas

Desde Ripley comentan que los consumidores dejan sus compras para las semanas previas a la celebración. “Por ejemplo, la demanda por televisores viene avanzando de manera más gradual frente a otros años mundialistas. Esto ha generado que la industria salga con mayor agresividad comercial de cara a la campaña del Día del Padre”, nos cuenta María Pía Cisneros Boracchia, gerente divisional de Electrónica de Ripley.

Entre las categorías con mayor interés destacan tecnología, moda masculina, deportes, perfumes y artículos para el hogar, aunque la demanda suele diversificarse. “La coyuntura del Mundial le da un impulso adicional a la campaña, ya que permite ampliar la intención de compra hacia productos vinculados al consumo futbolero y a la celebración en casa”, destaca Ripley.

Así, las categorías que muestran un mayor dinamismo son televisores, camisetas, pelotas, así como artículos vinculados a selecciones y jugadores con alta afinidad entre los consumidores.

Saga Falabella e Hiraoka son los principales lugares de compra de televisores y equipos de sonido en Lima. (Foto: Iván Álvarez A.)

“La variable diferente de este año es el Mundial, que dinamiza la venta de televisores —especialmente de 50 a 65 pulgadas—, celulares,tablets, equipos de sonido y proyectores. Muchas familias aprovechan la campaña para renovar sus equipos con lo último de la tecnología y así disfrutar mejor los partidos", asegura Contreras.

Por el lado de Xiaomi esperan un crecimiento de al menos 20% respecto a la campaña del año pasado, un incremento que no estaría solo impulsado por la categoría de smartphones, sino también del sólido desempeño de tablets y televisores, detalla Karen Paz Soldán, Xiaomi Store Retail Manager. Para la marca, esta fecha es una de las campañas más relevantes del primer semestre, a pesar de concentrarse sobre todo en una semana, que suele representar un 35% de las ventas totales de junio.

“Esperamos que la categoría de televisores crezca por encima del promedio de la compañía durante junio y se consolide como una de las principales palancas de crecimiento de esta campaña. Además, en las últimas campañas hemos visto un crecimiento sostenido en categorías de cuidado personal y bienestar como afeitadoras eléctricas, relojes inteligentes, bandas inteligentes, audífonos y masajeadores”, resalta.

PedidosYa también espera dinamismo. De hecho, esta fecha es de las más importantes para el consumo familiar durante el primer semestre del año, indica Melissa Tejada, su directora de Marketing en Perú. Estima que la demanda podría crecer un 15% en pedidos frente a un domingo promedio, impulsada por pedidos familiares y una mayor participación de categorías complementarias como bebidas, postres y regalos.

Normalmente las categorías que suelen liderar la demanda durante el Día del Padre son restaurantes, supermercados y regalos. Dentro de restaurantes, destacan parrillas, pollerías, comida criolla y combos familiares. Es así que en la vertical de restaurantes proyecta un alza de 12% frente a un domingo promedio.

En cuanto a regalos, la mayor demanda suele concentrarse en bebidas, artículos deportivos, tecnología y accesorios. Por ello, Tejada avizora que esta fecha signifique entre el 5% y el 8% de las ventas totales del mes, concentrando buena parte del consumo en un solo fin de semana.

Y dado que este año esta fecha de celebración se cruzará con el Mundial, se generarán ocasiones adicionales de consumo para lo que han iniciado una campaña “Si Hay Gol, Hay Cupón”, una iniciativa que premia a los usuarios cada vez que se anota un gol durante los partidos del torneo.

Mientras tanto, Rappi sostiene que para esta campaña proyecta un crecimiento de aproximadamente 10% en pedidos frente a un día regular. El Día del Padre suele ser una de las fechas comerciales más importantes del primer semestre para la plataforma.

Junio: El sexto mes del año está cargado de emoción y qué mejor que celebrar el Día del Padre (tercer domingo) con el inicio del Mundial Rusia 2018 (desde el 14 de junio). La venta de ropa deportiva será un boom, además de las pelotas de fútbol que de seguro serán requeridas así como las camisetas de los jugadores del momento. Además, se pueden armar canastas con productos como bebidas. (Foto: USI)

Para la marca, el Día del Padre representa un 20% de las ventas totales de junio, consolidándose como uno de los momentos de mayor actividad comercial del mes. “Además, este año esperamos que el interés generado por el Mundial contribuya a dinamizar el consumo en categorías vinculadas a comida, bebidas y compras de conveniencia, especialmente durante los partidos de mayor expectativa”, menciona Alonso Palomino, Head de Ecommerce de Rappi Perú.

Restaurantes, bebidas y experiencias

Mientras que a nivel de restaurantes en general, el sector espera una campaña positiva y prevé que las ventas crezcan hasta 10% el domingo central, los restaurantes vienen reforzando sus inventarios, campañas de marketing digital, servicios de delivery y estrategias promocionales. Para el gremio de restaurantes de la CCL, esta campaña será un indicador relevante para medir la evolución del consumo familiar y la recuperación de la actividad económica.

También, aumentan las propuestas gastronómicas y de spa como opciones de regalo. Casa Andina, desde su lado, proyecta una campaña positiva, impulsada por la creciente búsqueda de experiencias gastronómicas y de bienestar como alternativa a los regalos tradicionales. “Hay propuestas gastronómicas, escapadas de fin de semana y experiencias, por lo que esperamos una sólida demanda durante el fin de semana de la celebración. Sobre todo, se ve un creciente interés por las propuestas que combinan gastronomía, alojamiento y bienestar para celebrar en familia”, asevera Augusto Nakasone, director Comercial y de Marketing de la cadena hotelera.

Disfruta de un buen momento con papá en los restaurantes del hotel Pullman.

Por el lado de vinos y destilados, Yichang- que representa marcas como Concha y Toro, Catena Zapata y Cobos- proyecta un crecimiento de más de 35% en ventas en supermercados, lanzando promociones y packs exclusivos por esta fecha. Hacia el final del año, de continuar esta tendencia podrían alcanzar un crecimiento de 10%.