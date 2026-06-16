Por Claudia Inga Martínez

A menos de una semana del Día del Padre, una fecha para celebrar a nuestros papás- o a quien cumpla ese rol en la familia-, se espera que las visitas a los centros comerciales y restaurantes aumenten.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.