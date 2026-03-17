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Resumen

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En el marco del foro de candidatos organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Wolfgang Grozo, candidato del Partido Político Integridad Democrática, planteó exonerar del impuesto a la renta por dos años a nuevos emprendedores formales y propuso medidas para facilitar la formalización y promover la industrialización del país.

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