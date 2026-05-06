La construcción habría crecido 13,2% en el primer trimestre del 2026, su mejor resultado para un periodo similar desde el 2012 (sin considerar el rebote registrado tras la pandemia), según estimaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). El gremio sostuvo que el desempeño del sector estuvo impulsado por el avance de la obra pública, el crecimiento del consumo de cemento y la recuperación de la inversión privada vinculada a minería, vivienda y obras por impuestos.

Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, explicó que el sector acumuló once meses consecutivos de crecimiento y mantuvo tasas de expansión de dos dígitos en el arranque del año. “La construcción termina el primer trimestre al alza, creciendo los tres meses”, señaló durante la presentación de la edición N.°100 del Informe Económico de la Construcción (IEC).

Según el informe, tras el crecimiento de 8,9% registrado en febrero, marzo habría mostrado una expansión cercana a 15%, apoyada principalmente en un mayor consumo de cemento y en la recuperación de la obra pública. Con ello, el primer trimestre habría cerrado con un avance de 13,2%.

Valdivia sostuvo que este desempeño confirmó la resiliencia del sector en un contexto marcado por la incertidumbre política y electoral. “La construcción siguió siendo el sector económico que más creció, y eso está revelando una consistencia, una fortaleza del sector construcción, una resiliencia, porque a pesar de los problemas que tenemos, que se han agravado en este mes de abril (en referencia a la incertidumbre electoral), la construcción sigue teniendo un desempeño importante”, afirmó.

Capeco detalló que el consumo de cemento mantuvo una tendencia positiva durante casi un año y alcanzó en marzo uno de sus mayores niveles de crecimiento recientes, solo por debajo del pico de diciembre del 2025. A ello se sumó la recuperación de la inversión pública, que creció 8,1% en el primer trimestre frente al mismo periodo del año previo.

El avance de la ejecución estuvo liderado por gobiernos regionales y municipalidades, cuyos niveles de inversión aumentaron 22,3% y 17,8%, respectivamente. En contraste, el gobierno nacional registró una caída de 3,6%.

El sector construcción acumuló once meses consecutivos de crecimiento al cierre del primer trimestre del 2026, impulsado por la obra pública y la inversión privada. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Expectativas comienzan a deteriorarse

Pese al resultado favorable del trimestre, Capeco advirtió que el sector perdería dinamismo en lo que resta del año. El gremio explicó que la profundización de la crisis política y la incertidumbre respecto a las propuestas económicas de los candidatos presidenciales ya comenzaron a afectar las expectativas empresariales y las decisiones de inversión.

“La profundidad de la crisis electoral está generando una incertidumbre que puede tener consecuencias en la marcha del sector construcción en lo que resta del año”, indicó Valdivia.

La encuesta realizada por Capeco entre empresas constructoras mostró una reducción en las perspectivas de crecimiento del sector. El gremio precisó que hace dos meses las compañías proyectaban un aumento de 7,1% en sus operaciones para este año, pero ahora esa previsión se redujo a 6,3%. Para el segundo bimestre, las expectativas bajaron a 4,8%, con el segmento de infraestructura mostrando el mayor deterioro.

Valdivia afirmó que el actual ritmo de expansión del sector no se mantendría durante el resto del año. “Si estamos creciendo a ritmo de 13% en un trimestre y vamos a terminar en 5% o 6%, estamos hablando de que el ritmo no se va a mantener y va a caer de una manera fuerte”, señaló. Incluso advirtió que podría registrarse “un pequeño decrecimiento” hacia el segundo semestre.

El gremio también alertó sobre el impacto que podría tener el incremento de precios internacionales, especialmente del petróleo, sobre los costos de construcción. Capeco indicó que el índice de precios de materiales de construcción aumentó 0,88% en marzo, mientras que algunos insumos, como los ladrillos de arcilla, registraron alzas de hasta 7%.

La inversión minera acumuló nueve meses consecutivos de crecimiento y se mantuvo como uno de los principales soportes de la construcción durante el inicio del 2026. Foto: Minem.

Motores que aún sostienen el crecimiento del sector

Capeco destacó que la inversión minera acumuló nueve meses consecutivos de crecimiento a tasas de dos dígitos, mientras que las colocaciones de créditos hipotecarios superaron los S/ 17.000 millones en los últimos doce meses, el mayor nivel alcanzado en los últimos cinco años.

Asimismo, señalaron que las adjudicaciones mediante obras por impuestos continuaron acelerando su ejecución. Entre enero y el 13 de abril del 2026, las inversiones bajo este mecanismo alcanzaron los S/ 2.619 millones, cinco veces más que en el mismo periodo del año anterior. De mantenerse esa tendencia, Capeco estimó que las adjudicaciones podrían superar los S/ 9.280 millones al cierre del año, alrededor de 80% más que en el 2025.

En materia laboral, el sector construcción registró un crecimiento de 8,7% en Lima Metropolitana y alcanzó aproximadamente 457.600 trabajadores durante el trimestre móvil enero-marzo, el mayor nivel observado hasta ahora. Sin embargo, Capeco advirtió que el mayor incremento se produjo en el subempleo y no en el empleo adecuado.