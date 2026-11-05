Capitalismo Consciente Perú anunció que convocará a construir una Agenda del Líder Empresarial Ciudadano 2027–2031, que incluirá prioridades compartidas, compromisos verificables e indicadores públicos de avance. El anuncio se realizó durante el foro “Del silencio a la acción”, organizado junto con ESAN, en el que se discutió la responsabilidad del empresariado frente a la corrupción y la captura del Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?