Capitalismo Consciente Perú anunció que convocará a construir una Agenda del Líder Empresarial Ciudadano 2027–2031, que incluirá prioridades compartidas, compromisos verificables e indicadores públicos de avance. El anuncio se realizó durante el foro “Del silencio a la acción”, organizado junto con ESAN, en el que se discutió la responsabilidad del empresariado frente a la corrupción y la captura del Estado.

Rosa Bueno, presidenta de Capitalismo Consciente Perú, sostuvo que la responsabilidad empresarial va más allá de generar empleo, invertir, pagar impuestos y cumplir las leyes. Señaló que también implica involucrarse, como ciudadanos, en la defensa de las instituciones de las que depende el funcionamiento de la sociedad.

En el cierre del encuentro, Bueno recogió además la propuesta “Ciudadanos por la Democracia”, presentada por Jorge Medina. La iniciativa planteó explorar la creación de una plataforma ciudadana independiente y no partidista, integrada inicialmente por líderes empresariales a título personal, sin involucrar a sus compañías ni marcas.

Ambas propuestas buscaron convertir la preocupación por el rumbo del país en una capacidad colectiva de acción sostenida para fortalecer las instituciones democráticas.

Crimen organizado y legalidad de los mercados

Durante su exposición, José Ugaz, presidente de Proética, advirtió que el alcance del crimen organizado trasciende la inseguridad ciudadana. Lo describió como un fenómeno estructural de poder capaz de controlar territorios, penetrar instituciones y establecer formas paralelas de gobernanza.

Frente a ello, sostuvo que las empresas deben pasar de un cumplimiento normativo defensivo a una estrategia activa de integridad, protección del Estado de derecho y defensa de la legalidad de los mercados.

Por su parte, el politólogo Rodrigo Barrenechea abordó la relación entre la desconfianza y la debilidad institucional. Según las cifras del INEI que presentó, apenas el 13,2% de los peruanos confía en la Policía Nacional y el 3,5% en el Congreso.

Barrenechea señaló que la debilidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir las reglas dificulta la cooperación social. Como una forma concreta de participación ciudadana, propuso impulsar una reforma policial que combine meritocracia, capacidad de investigación y supervisión civil, respaldada por presión pública sostenida y propuestas técnicas.

Colaboración entre el Estado y las empresas

En una entrevista proyectada durante el foro, Ricardo Hausmann, economista y profesor de Harvard, explicó que el desarrollo requiere un Estado capaz y una colaboración público-privada orientada a mejorar la productividad, en lugar de obtener privilegios a costa de otros sectores.

El economista también advirtió que el avance de las economías criminales puede poner en riesgo la estabilidad y la paz social.

Durante el encuentro se planteó que la democracia constituye el marco institucional indispensable para desarrollar un capitalismo sostenible, basado en reglas impersonales, competencia, integridad y rendición de cuentas, sin privilegios obtenidos mediante la captura de las decisiones públicas.