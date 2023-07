Sobre ello, Carlos Canales, alcalde del distrito, afirmó que la ordenanza representa una defensa ante las faltas normativas y reglamentarias que afectan la calidad de la construcción, pues sus requerimientos no son atendidos oportunamente por el Ministerio de Vivienda.

¿Cuáles son las razones que justifican la paralización de los proyectos?

La razón principal es que los vecinos de Miraflores nos piden defender la residencialidad y evitar la tugurización en razón del abuso en el incremento de las alturas y densidad. En el caso de las denominadas Vivienda de Interés Social, conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, se está revisando caso por caso para determinar cuáles son los proyectos que han infringido las competencias exclusivas de la Municipalidad y, por ende, deben ser paralizados.

En todos los demás casos se está iniciando un procedimiento administrativo sancionador por la vulneración de las ordenanzas municipales y, en algunos casos, ello ameritará que se puedan subsanar las observaciones y, en otros, la paralización definitiva de la obra por la transgresión de los parámetros urbanísticos y edificatorios.

Aquel empresario inmobiliario o constructor que ha hecho bien su trabajo no tiene nada que temer.

Gremios inmobiliarios y de la construcción afirman que no debieron paralizar los proyectos que habían sido aprobados sin una revisión y que la decisión del Tribunal Constitucional sobre las VIS no es retroactiva, ¿actúa la Municipalidad en el marco de la norma?

Hay que distinguir situaciones distintas. En el caso de proyectos VIS nuevos, Miraflores, mediante Ordenanza, ha delimitado los lugares en que pueden ser desarrollados, según lo que dispone la Ordenanza de Lima Metropolitana. En base a ello, no se admiten estos proyectos en otras zonas del distrito.

En el caso de los proyectos VIS ya presentados, a partir de la Ordenanza 610-MM, lo que se ha hecho es un control posterior al expediente de la licencia de construir automática generada por el informe del revisor urbano y suspender su ejecución, en la medida que el informe está siendo cuestionado ante el Ministerio de Vivienda por tener observaciones sustanciales.

Eso determina que no se pueda iniciar obra y/o suspenderla hasta que el ministerio resuelva. El problema es la demora de hasta dos años que tiene para resolver. De tal forma, ahora será de su exclusiva responsabilidad el daño que le ocasiona al empresario o a la municipalidad.

Es claro que la decisión del TC no es retroactiva, pero la misma solo está referida a proyectos VIS y en Miraflores estos no son la mayoría. Es función de la municipalidad velar por el cumplimiento de las normas de edificación que repercuten en la seguridad tanto de los actuales vecinos como de los nuevos que ocuparán la edificación.

¿Consideran que esta decisión aleja la inversión en el distrito?

Estamos seguros de que las inversiones continuarán en Miraflores, porque los márgenes de ganancia continúan siendo atractivos bajo las ordenanzas municipales. Debemos encontrar el equilibrio entre atraer inversiones y respetar la residencialidad de los vecinos.

Este tipo de medidas no alejará la inversión, sino que atraerá a buenos inversionistas y hará que los que invierten en el rubro lo hagan de manera correcta.

De otra parte, es un hecho real que las redes de agua y desagüe del distrito han empezado a colapsar por no haber estado preparadas para soportar la mayor carga que genera la densificación, sin que esté en manos de la municipalidad de Miraflores la solución.

El crecimiento es bueno y en Miraflores es bienvenida la inversión, pero debe ser responsable y sostenible.

Desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios señalaron que el precio de las viviendas podría devaluarse ¿cómo beneficia a los vecinos la decisión de paralizar los proyectos?

Todo lo contrario. La tugurización, caos y desorden que genera el colapso en los servicios públicos y la ausencia de estacionamientos hace que el precio de los predios baje considerablemente dado que, en el negocio de las bienes raíces, esos factores son determinantes para la compra de una vivienda.

Los planes urbanos permiten la consolidación de un distrito y, por ende, un crecimiento armónico que le aporta valor a cualquier predio. Al distorsionarse el criterio urbanístico con edificios de gran altura, en terrenos sobre explotados, se produce un impacto en los predios colindantes que es lo que genera su devaluación.

El precio de las viviendas debe establecerlo el mercado, todos los proyectos van a ser revisados minuciosamente, pero no todos serán paralizados.

Usted comentó que el mayor problema es la demora del Ministerio de Vivienda en resolver los expedientes...

Los requerimientos de la municipalidad al Ministerio de Vivienda para que anulen los informes técnicos favorables no son atendidos con la debida celeridad.

De 62 expedientes presentados, 42 tienen entre 300 y 600 días sin ser respondidos -de 10 a 20 meses-, lo que origina que, al tenerse las licencias activas, las inmobiliarias continúen con la construcción, vendan departamentos, tengan conformidad de edificación, independización e inscripción en resgistros públicos, perjudicando a la municipalidad y a los vecinos.

Ya no podemos demoler el edificio y no hay nadie que se responsabilice por los daños causados. Al final, como ha sucedido la única vez en que el Ministerio de Vivienda ha respondido a nuestro favor, ya no se puede evitar el daño. Es por ello que nuestra ordenanza es una defensa ante las faltas normativas y reglamentarias que afectan la calidad de la construcción y que no son atendidas oportunamente por el ministerio.