La medida se enfoca en favor de las empresas privadas a fin de garantizar la continuidad de servicios pese a las lluvias e inundaciones. Foto: EC.
La medida se enfoca en favor de las empresas privadas a fin de garantizar la continuidad de servicios pese a las lluvias e inundaciones. Foto: EC.
Por Redacción EC

Carlos Neuhaus, presidente del comando privado frente al fenómeno de El Niño, planteó aplicar unas líneas de garantías crediticias en favor de las empresas privadas a fin de garantizar la continuidad de servicios pese a las lluvias e inundaciones.

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