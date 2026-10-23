Carlos Neuhaus, presidente del comando privado frente al fenómeno de El Niño, planteó aplicar unas líneas de garantías crediticias en favor de las empresas privadas a fin de garantizar la continuidad de servicios pese a las lluvias e inundaciones.

Neuhaus señaló que se requiere una labor articulada con Cofide para preservar las líneas de crédito en negocios. “El MEF tiene que dar la última palabra, pero por ejemplo, Backus. La cerveza llega a todos lados. Ellos dan crédito a las bodegas y en una semana tienen que darle vuelta, pero con lluvias y cortes de carreteras, no van a llegar”, sostuvo.

“Los bancos le dirán a Backus esas líneas que tu das (sic) te garantizo un porcentaje que va al no pago. Es un Reactiva Perú con garantía del Cofide”, agregó.

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Asimismo, aclaró que las empresas privadas avanzan en la descolmatación de ríos y movimientos de tierras con maquinaria amarilla, mientras que se analiza también crear incentivos que faciliten la entrada de donaciones extranjeras.

“Tener en aduana un fast track para guía rápida de donaciones, para que salgan y no se queden trancadas”, indicó.