El exministro de Economía Carlos Oliva compartió con El Comercio su perspectiva sobre la posición del actual gobierno frente a la actividad minera y el manejo fiscal en los últimos seis meses.

—La economía, en el último trimestre del 2021, redujo su velocidad de crecimiento. ¿A qué podemos atribuir ello?

El primer factor es que se está acabando el impulso que se dio durante la pandemia. El hecho de poder sacar plata de la AFP y la CTS. Eso ha ido disipándose. El segundo factor tiene que ver con un tema más actual, que es la desaceleración de la inversión. Lo primero que te decía afecta mucho por el lado del consumo. Lo segundo afecta la inversión. Si juntas ambos, en buena medida te explican por qué hay esta ralentización. Lo peor es que entramos con esas características al 2022.

—En este escenario, ¿cómo califica el desempeño del Ministerio de Economía?

Es un poco difícil de calificar porque uno no está ahí. Si hay algo que a mí me llama la atención, es que no ha habido mucho énfasis en políticas de mediano y largo plazo. Tenemos un plan de competitividad que está vigente, pero que nadie menciona. Más allá de eso, no hay una política para mejorar la competitividad. Lo segundo, que tiene que ver en parte con el MEF, es la gestión pública, los recursos humanos. Si no mejoramos ambos, las perspectivas de mediano plazo, lamentablemente, no son las mejores.

—A ello se le suma la conflictividad minera. ¿Considera que la posición del Gobierno frente a estos problemas ha sido consecuente con sus mensajes de promoción a la inversión?

No, para nada. Se han visto muchos mensajes encontrados a lo largo de estos meses. Desde el inicio con el primer ministro Bellido yendo a Chumbivilcas supuestamente a solucionar el problema porque él era de la zona. Esfuerzo que quedó en nada. Luego, la nueva primera ministra que dice que no va a extender los permisos a cuatro minas. Da la impresión de que lo que se quiere es exprimir al máximo a la minería que ya existe y nos olvidamos de más proyectos en el futuro. El foco ha estado en atacar a la minería formal y no decir nada de la minería informal que nos está invadiendo no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Ese es un pésimo mensaje. [La minería informal] no es un problema de este gobierno, pero si uno a solucionar.

—En el caso de Las Bambas, ¿cuánto mueven los supuestos macroeconómicos que no encuentren solución?

La situación de Las Bambas es crítica. Definitivamente, hay un impacto, no solo por el caso de Las Bambas, sino por lo que representa este tipo de actitud. Alguien puede pensar “si hoy cerraron Las Bambas, mañana le puede pasar a cualquier otra”. Yo no sé qué tan fácil sea que Las Bambas reanude las operaciones. Prender nuevamente los hornos, movilizar gente, campamentos, pago a proveedores... La empresa va a tener que creer en los acuerdos que eventualmente se logren, van a tener que creer que tienen un gobierno que va a defender esos acuerdos.

—Por otro lado, estuvieron las propuestas para elevar la tributación minera. En entrevista con El Comercio, el ministro Francke dijo que el aumento era “una cuestión de solidaridad”. ¿Esta es la forma de promover cambios tributarios?

Sí, yo creo que hubo un error de politizar y apelar a ese tipo de argumentos cuando se quiere hacer una reforma tributaria.

—¿Cree usted que, en la discusión, se priorizó lo ideológico por encima de lo técnico?

Sí, puede ser. Sobre todo cuando se dan las explicaciones y hubo un uso de datos parciales. Este famoso informe del Fondo Monetario que nadie ha visto.

—Incluso hoy que ya se denegaron esas propuestas, no se ha publicado.

Claro. Además, cuando uno escuchaba en el mensaje “mira, te está yendo bien, entonces aquí te voy a cobrar”. Cuando uno ve estos mensajes, es claro que no hay un tema técnico.

—El último comunicado del Consejo Fiscal es contundente y reiterativo. ¿Por qué cree que hasta el momento no se han restablecido las reglas fiscales?

La verdad que no tengo idea de qué puede estar pasando. De las personas que yo conozco en el MEF, con las que he trabajado, esto siempre ha sido una prioridad. Por ahí creo que mencionaron que estaban esperando qué pasaba con las facultades. No sé, no me parece un argumento. En estos momentos hay inconsistencia entre lo que dice la ley y lo que dice el Marco Macroeconómico. No puedes tener dos instrumentos de política fiscal que sean inconsistentes. Yo creo que el MEF sí cree en las reglas, el problema es por qué no las saca.

—Ya se advertía que las metas del Marco Macroeconómico eran optimistas. ¿Hoy son realizables?

Puede ser que ese sea el motivo por el cual no han presentado las reglas, ¿no? Definir una serie de reglas para los próximos años no es algo con lo cual se pueda jugar. La verdad es que no entendemos. En todo caso, si hay alguna razón, el MEF tranquilamente puede responderle al Consejo Fiscal y decir por qué no lo han hecho. Hasta donde yo sé, no ha sucedido.

—El consejo también cuestionó el uso de decretos de urgencia para promover gasto en bonificaciones. ¿Es correcto seguir destinando recursos para ello?

No estamos en contra de los bonos. Esto lo hemos discutido mucho en el consejo. Pero darlos indiscriminadamente es no pensar en el futuro. Esos ingresos extraordinarios no sabemos cuánto tiempo los vamos a tener. Hablábamos del bono al personal médico. No es que no necesiten, a lo mejor está muy bien justificado. Ahí lo que estamos criticando es la manera como lo están haciendo. A través de un decreto de urgencia. Ahí no hay ninguna urgencia. Si tú querías esa política, que se debata abiertamente en el Congreso.

—¿Cuánto agrava la incertidumbre que el Gobierno no responda a cuestionamientos como las visitas a Breña, el Caso Pacheco, entre otros?

Son distintas aristas del mismo tema de la de la credibilidad del Gobierno. Ese tipo de elementos crean una opacidad y falta de transparencia que no es buena para nadie.

—Se habla de un posible cambio de Gabinete, ¿qué perfiles deben considerarse para impactar positivamente en los agentes económicos y el mercado?

Yo creo que más que personas, lo que es necesario es que haya una visión conjunta de parte del Gabinete. Algo que no hemos visto hasta el momento.

