Desde el año pasado, se conoció que Hoteles Casa Andina había dado inicio a un plan comercial para incorporar 15 hoteles durante el 2021 y este año. Para cumplir este propósito, lanzaron su formato de Hoteles Asociados. A modo de balance, Juan Stoessel, su director general, contó desde CADE Ejecutivos 2022 que cuentan, actualmente, con 40 hoteles como parte de esta iniciativa puesta en marcha.

Pese a estos resultados, sin embargo, les preocupa la lenta recuperación del turismo extranjero y la falta de idoneidad a la hora de los nombramientos en las carteras ministeriales.

—¿Cuál es el balance que podría realizar del sector?

Ya con la pandemia de salida, el turismo ha comenzado a repuntar. Es verdad que venimos de una situación sumamente difícil; han sido años muy duros, sobre todo, para el turismo receptivo. El año pasado, el turismo nacional se comportó bastante bien, porque la gente salió en masa y porque hubo una serie de incentivos, como CTS y AFP. Lo que sí nos preocupa un poco es que el turismo extranjero es lo que está demorando en llegar. Estamos recuperándonos mucho menos que otros países que compiten con nosotros. Eso es principalmente porque el Ejecutivo no está haciendo su tarea.

—¿Qué se requiere para continuar con la creación de empleos de calidad?

Lo que se necesita es reactivarnos completamente y reactivar el turismo a nivel nacional. El turismo tiene una virtud: está en los 24 departamentos del país. Lima y Cusco, claramente, son los [destinos] más visitados. Lo que se necesita es poder seguir desarrollando empresa. La mala noticia es que mucha infraestructura hotelera, por ejemplo, que estaba proyectada a [ejecutarse], está paralizada porque no hay confianza en el Ejecutivo. No hay confianza en lo que está pasando en el tema político. Hay demasiado ruido. Necesitamos que se den las condiciones para poder seguir invirtiendo. Si no [lo hacemos], no se van a crear nuevos puestos de trabajo que son tan importantes para este país.

—¿Cómo se proyecta el sector para el próximo año?

Mejorando. Este año vamos a acercarnos al 50% de recuperación del turismo extranjero. El próximo año, si todo sale bien, deberíamos acercarnos al 80-85% si lo comparamos con el [periodo] prepandemia del 2019. Entonces, sí, estamos esperanzados en que sigamos creciendo. Pero, para eso, se tiene que trabajar bastante. No solamente la empresa privada, sino también, las autoridades. Es clave que escuchen a las personas que conocen de este sector; es clave que regrese gente que está relacionada al turismo, gente que conocía y sabía cómo manejar las cosas. Hoy día tenemos mucha gente en los ministerios que no tienen la más remota idea qué es lo que se debe hacer y eso sí es preocupante.

VIDEO RECOMENDADO

—¿Para cuándo se espera alcanzar una recuperación del 100%?

Un año adicional.

—¿Qué desafíos enfrentan para cumplir con este propósito?

Lo que necesitamos son cosas básicas. Por ejemplo, que las fronteras terrestres, que son tan importantes –sobre todo, la norte y sur– pongan el equipo humano necesario para que, los turistas, en vez de demorarse cuatro horas en promedio en cruzar las fronteras, se demoren 25 minutos. Que el sistema de Migraciones del Jorge Chávez no se caiga constantemente. O que, simplemente, comencemos a hacer una promoción del turismo como en los últimos 25 años se ha hecho en el mundo. Los primeros 14 meses de este gobierno se prohibió hacer promoción en el extranjero y nosotros competimos con el mundo.

—¿Se podría potenciar el turismo ecológico?

El Perú tiene muchos tipos de turismo. Tenemos turismo de naturaleza, arqueológico, cultural, gastronómico... Creo que el tema ecológico, de sostenibilidad es algo que está de moda. [...] Esas caminatas que tenemos por la Cordillera Blanca o por la zona de Cusco. En nuestra selva, que es maravillosa. Hoy día tenemos infraestructura muy buena en Tambo Pata, algo en el Manu, en la zona de Loreto. Estamos listos en muchos aspectos. Falta que el Ejecutivo haga su tarea.

—Como Casa Andina, ¿proyectan realizar inversiones durante el 2023?

Siempre hemos seguido desarrollándonos y creciendo. No estamos realizando grandes inversiones, [sino que] estamos asociándonos principalmente con hoteles existentes, “Hoteles Asociados”. Es un nuevo producto que ha sacado Casa Andina. Este año estamos agregando 10 hoteles a la cadena. Cerramos, en total, con 30 hoteles que teníamos como Casa Andina más 10 hoteles asociados. Son 40 hoteles a nivel nacional.