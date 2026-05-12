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Resumen

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Las expectativas empresariales retrocedieron en abril en medio de la incertidumbre asociada a la segunda vuelta electoral, en un contexto en el que, además, la economía peruana enfrentaría un menor crecimiento en marzo debido al impacto sobre hidrocarburos derivado de la paralización del suministro de gas.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.