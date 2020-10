Entre enero y agosto de este año, 12 regiones del país han registrado un desempeño positivo en sus exportaciones, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Las regiones en mención son Pasco (139,50%), Huancavelica (137,26%), Loreto (108,44%), Ayacucho (62,96%), Ucayali (57,43%), Tacna (59,65%), Puno (40,63%), San Martín (30,22%), Junín (10,19%), Lambayeque (8,50%), La Libertad (2,13%) y Madre de Dios (1,75%).

Las ventas al exterior de la región de Pasco reportaron una importante expansión al sumar US$ 224 millones. El incremento se explica por mayores envíos de minerales de cobre y sus concentrados, cuyo valor fue de US$ 89 millones (2019,67%), y demás minerales de zinc y sus concentrados con US$ 47 millones (870,02%).

En tanto, las ventas al exterior de Huancavelica sumaron US$ 24 millones, cuyo incremento se debió a las exportaciones de oro por un monto de US$ 12 millones (203,55%) y de minerales de plata y sus concentrados con US$ 4 millones (986,77%).

Las exportaciones de Loreto sumaron US$ 27 millones, cuyo resultado se explica, principalmente, por las ventas de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso por un valor vendido de US$ 18 millones.

Respecto a los envíos de Ayacucho, estos sumaron US$ 403 millones, debido a mayores ventas de oro al exterior, con un valor de US$ 371 millones (69,71%). Hay que destacar también, los envíos de plata aleada, cuyo valor alcanzó los US$ 10 millones.

