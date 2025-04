¿Qué aspectos positivos se vislumbran con la aprobación en segunda votación de la propuesta de Zonas Económicas Especiales Privadas?

Es una buena noticia que se haya aprobado esta ley marco. Es un hito histórico. En la CCL venimos promoviendo e impulsando crear este mecanismo desde el 2016.

Hay 7.000 ZEE en todo el mundo. A proximadamente, el 40% de las exportaciones mundiales salen de zonas económicas especiales . En la región, hace 40 años funcionan las ZEEP. Es un mecanismo que va a impulsar, generar y permitir atraer inversión, tanto extranjera como local. Eso va a permitir la generación de empleo y el desarrollo del país. Las principales ventajas de estos mecanismos es la atracción de inversiones, generación de empleo.

También va a permitir dinamizar las economías regionales, hacer transferencia tecnológica y va a dar oportunidades a muchos jóvenes para que se profesionalicen en carreras técnicas o en otro tipo de carreras que necesiten las empresas que vengan.

Actualmente, ¿cuánto generan las ZEE o zonas francas en el Perú?

La gran diferencia es que estas nuevas ZEE van a ser operadas por el sector privado. Está demostrado que el sector público no es un buen empresario para la actividad empresarial. Además, hay una serie de factores que no han contribuido. No han tenido las condiciones necesarias para su funcionamiento, problemas con la titularidad de terrenos y temas de saneamiento.

Hay muchas leyes aprobadas de zonas económicas, pero que no han funcionado. Hay cinco ZEE públicas que se aprobaron, pero que no han funcionado, se quedaron en la ley. Y las cuatro zonas que funcionan representan el 0,1% de las exportaciones. Más o menos son US$74 millones, no llegan ni a los US$100 millones. Lo que se exporta es nada. El Salvador, por ejemplo, exporta más de US$3.000 millones en ZEE.

¿Cómo se dan en otros países el aporte de las ZEE?

Tenemos casos de éxito como República Dominicana, que siendo un país más pequeño, tiene 240 ZEE y genera el 3,6% del PBI y 180.000 empleos. Colombia tiene 120 ZEE, ha captado US$11.000 millones en inversiones y genera 152.000 empleos. Uruguay, que es pequeño, tiene 15 zonas y aporta el 6% del PBI, en Costa Rica el 11 del PBI. Todos estos países ya demostraron que tuvieron éxito en la implementación de ZEEP.

¿Esto permitirá una especialización en las ZEE?

Va a permitir que puedan venir operadores extranjeros. También pueden ser nacionales, pero operadores con experiencia en el manejo de zonas. Hay empresas grandes que te van a servir de anclas. Por ejemplo, hay un interés, lo han manifestado, de la empresa de autos eléctricos BYD para ir a Chancay. Huawei también ha demostrado un interés. Estas empresas de alta tecnología van a permitir no solo la generación de empleo y la transferencia tecnológica, sino que van a permitir arrastrar a empresas más pequeñas y medianas que pueden ser sus proveedores y, al final, pueden llegar a formar un clúster en determinadas ZEE.

En otros países tienes especializaciones en zonas económicas. En Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, hay un Silicon Valley en Dubai, solo para el tema tecnológico. Tienes ZEE de salud. Acá te va a permitir el desarrollo no solo de actividades industriales, también de servicios. Uruguay tiene zonas económicas donde desarrolla software, call center, etcétera.

¿Hay un potencial económico estimado con esta futura ley?

Es difícil hacer una estimación ahora de qué se podría alcanzar, pero lo importante para que se desarrolle y se implemente una ZEE es que van a ser aprobadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Va a aprobar que entre a operar una ZEE y los usuarios, además de establecer la zona geográfica donde estaría.

Esto va a basarse en dos cosas: en el plan de inversión que ofrezca el operador y en el compromiso de generación de empleo que van a tener. Esos dos puntos son vitales y muy importantes, porque van a haber compromisos de inversión y empleo. Y si no se cumplen esos compromisos, van a perder los beneficios de estar en una ZEE.

Si El Salvador ha generado 80.000 empleos, Costa Rica 180.000 empleo o Uruguay 20.000 siendo del tamaño de Lima, entonces debemos aspirar, en el transcurso de los años esos niveles, a alcanzar esos niveles de generación de empleo, aporte y de inversiones que tienen países de la región.

Roberto de la Tore, presidente de la CCL. (Foto: CCL) / SANYINWU

De acuerdo con la propuesta, después de la viabilidad del Mincetur se pasará por un proyecto de ley hacia el Congreso para que se concrete la creación de una ZEEP. ¿Esta ruta parlamentaria puede ralentizar el avance de creación de las zonas económicas?

Esperemos que no. Fue una discusión, la idea original era que salga una ley donde puedas hacer una ZEE que el Mincetur apruebe, pero hubo interpretaciones o, según la mayoría de congresistas, el artículo 79 de la Constitución indica que si vas a dar algún beneficio a alguna localidad en especial tiene que ser por ley.

Eso significa que por cada ZEEP que se quiera abrir se va a tener que sacar una ley. Ahí viene la tercera disposición complementaria que entró en cuarto intermedio, porque querían aprobar de arranque 10 ZEEP. Como ya está la ley marco, esperemos que cuando se presenten los planes y el Mincetur los apruebe, el Congreso pueda actuar rápidamente y no frene esta iniciativa . Legalmente se ha acordado en el Congreso que va a ser así y hay que seguir los procedimientos que indican.

La propuesta plantea un impuesto a la renta de 0% en los primeros 5 años hasta uno de 15% después de 20 a 25 años. ¿Esto pudo ser más acotado o qué tan competitivos nos volvemos frente a la región?

Acá hay diferentes aspectos y se referían al 15% por el impuesto mínimo global que la OCDE determinó para las grandes empresas, que son compañías que facturan más de US$700 millones y, adicionalmente, eso todavía no se aplica.

Como CCL pensamos que sí se tiene que llegar a pagar impuestos, pero nos parece bien, por un tema de competencia, empezar con cero y, además, solo son 5 años. Hay que tener en cuenta que cuando uno invierte, por lo menos los 3 primeros años no va a tener utilidades. Al final estás dando un beneficio de 2 años en 0%.

Es un tema de competencia, porque Costa Rica está en 0%, República Dominicana está en 0%, Ecuador sacó su ley a fines del 2023 y está en 0%, países de América Central están en 0%. Nosotros recién estamos entrando, entonces tienes que ofrecer condiciones atractivas para que puedan venir. Es bueno empezar en 0% y gradualmente ir subiéndolo como hizo Colombia, que actualmente está en 20%, pero empezó en cero.

"Chancay debería ser la primera Zona Económica Especial, porque tienes un mega puerto ahí, tienen una zona logística preparada para hacer una zona económica especial". (Foto: Andina)

¿Solo bastará este beneficio tributario para captar inversiones o también se necesitarán otros aspectos como infraestructura y servicios básicos?

Definitivamente los beneficios tributarios no bastarían si no se tienen otros elementos. El beneficio tributario no necesariamente es el más importante, porque va a depender también que tengas energía, infraestructura, conectividad, gente preparada . Todos esos son factores importantes para venir a la región, pero también el beneficio tributario suma, porque al final comparas con lo que te dan otros países.

Hay que ir desarrollando. Por ejemplo, Chancay debería ser la primera Zona Económica Especial, porque tienes un mega puerto ahí, tienen una zona logística preparada para hacer una zona económica especial, tienen el interés de hacerla y hay el interés de empresas que podrían colocarse allá. Pero no hay carreteras, tienes que crearlas, las vías de acceso. Eso va a permitir que el Perú genere esa infraestructura ante la necesidad de instalar las ZEE. Vas a tener que contar con el tema de energía, porque no vas a poder poner una ZEE si no vas a tener energía.

Va a permitir dinamizar las economías regionales. Por ejemplo, en Tacna mucha gente de Chile se atiende por temas médicos, podrías tener una ZEE de salud ahí. Así, cada región podrá determinar qué potencial puede tener para establecer una zona económica, pero tiene que ser complementado con todos los otros elementos que son tan o más importantes que el mismo beneficio tributario.

¿Qué empresas han mostrado interés en operar alguna ZEEP?

Tenemos conocimiento por la gente del Puerto de Chancay que tanto BYD como Huawei han mostrado interés de poder instalarse. Como tenemos recién esta norma, ya viene la parte de promoción, tanto del sector privado como por el lado de Promperú de promocionar las inversiones y mostrarle al mundo que tenemos este mecanismo.

¿Qué ocurrirán con las actuales zonas francas, pasarán al sector privado o qué pasará si no hay operadores interesados?

En cuanto a las zonas que ya existen, las que deseaban les iban a permitir acogerse al nuevo régimen o la nueva legislación, en caso se quieran concesionar. Las que no lo deseen, seguirán funcionando como están. Hay la opción, no se les está obligando a que sean privadas, se está permitiendo que las públicas se queden.

En el caso de Uruguay, por ejemplo, ellos tienen una zona económica pública y el resto son privadas [con operador privado].

¿La situación arancelaria a nivel internacional y la guerra comercial pueden afectar a la promoción de las ZEEP?

Por un lado, en esta guerra comercial el Perú tiene todos los argumentos para negociar con Estados Unidos. Tenemos entendido que las autoridades este mes van a ser recibidos por sus pares estadounidenses. Tienen los argumentos, por el TLC por un lado que ha permitido que casi todos los productos de Estados Unidos entren a cero, al igual que los de nosotros. Por otro lado, tenemos déficit comercial, entonces tampoco somos preocupación para ellos.

Las zonas económicas especiales podrían representar una oportunidad, porque si finalmente algunos países pueden tener aranceles más altos, podría haber el interés de las fábricas de estos países para instalarse en el Perú, donde tenemos los beneficios de la ley, tenemos tratados de libre comercio con 23 países. Podría representar una oportunidad tener este mecanismo de una zona económica especial.

Sobre la tercera disposición complementaria final, que crea 10 ZEEP, ¿fue bueno que se haya separado su votación de la ley marco?

La separación está bien, porque la interpretación constitucional que hace el Congreso es que se tiene que votar por separado, región por región. No se podía aprobar todo junto.

No tengo la menor duda de que Chancay se aprueba, pero de ahí van a discutir en Aucallama, en Huaral, en Huacho. Habría que ver en verdad el potencial. Se supone que deben aprobarse las que van a poder desarrollarse, si hay compromisos e interesados, porque de nada sirve si hago una ZEEP en Huaral que está cerca de Chancay, de repente con la de Chancay es suficiente.

No se trata de ‘yo quiero tener y todos queremos tener’, sino que efectivamente tengan las condiciones donde se pueda dar una zona. Por eso es importante que haya el filtro del Mincetur. Lo que no debe ocurrir es las zonas que se aprobaron y nunca se implementaron ni operaron. Eso no debería pasar con las privadas, porque sino afectaría al sistema.

El Callao ha puesto una porque tenemos entendido que LAP quiere tener una ZEE en el aeropuerto [Jorge Chávez] y ha dejado un área dentro del aeropuerto para hacerla, lo cual está bien.

Mencionó la eventual ZEEP Chancay. ¿Cómo se complementa con lo que dispuso el Indecopi, que señaló que el Puerto de Chancay no hay competencia y que, por ende, Ositran tiene que regular las taridas de los servicios del puerto?

Ahí hay que independizar el funcionamiento de la operación del puerto con la ZEE. Eso no afecta para nada la creación de una ZEE. El manejo del puerto es independiente. Igual, el puerto manejará sus tarifas reguladas según lo dispuesto por Indecopi, Ositran va a tener que regularla, pero el desarrollo de la zona económica especial no va a depender de la tarifa del puerto, no está relacionado.

Por otro lado, es importante que para que opere una zona se ha puesto una inversión mínima de S/8 millones. Esa parte también es una buena medida, porque te aseguras un compromiso de inversión mínimo. Está bien que se haya puesto un mínimo al operador, no al usuario, que va a depender del plan de inversión que tenga.

A la zona económica especial no le va a afectar que el puerto tenga tarifas reguladas o no reguladas.